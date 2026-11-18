Prensesler Gününde Erkeklerin Aklını Başından Alan, 19. Yüzyılın Güzellik Sembolü İran Prensesi Qajar'ı Analım
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Prensesler Günü'nde 19. yüzyıl İran'ının en çok konuşulan kadınlarından birini anıyoruz: Şah Naser al-Din'in kızı Prenses Zahra Hanım, yani halk arasında bilinen adıyla Qajar. Dönemin güzellik anlayışında ideal kadın olarak anılan prenses, hayatını yalnızca fotoğraflarıyla değil; kaleme aldığı anıları, boşanma cesareti, Batılı kıyafetleri ve kadın hakları mücadelesiyle de tarihe yazdı.
[Kaynak: TheMindCircle, Wikipedia]
Saray doğumlu bir prenses: Zahra Hanım
Dönemin güzellik ölçüleri bugünküyle pek örtüşmüyordu
Qajar adı güzelliğin simgesi olarak yayıldı
Bir şairin ilham perisi oldu
Çocuk yaşta nişan, genç yaşta evlilik ve cesur bir boşanma
İran'da anılarını yazan ilk kadın
Batılı kıyafetler, dil yeteneği ve edebiyat salonları
Gizli toplantılardan parlamento yürüyüşüne kadın hakları mücadelesi
Son yılları ve geride bıraktığı miras
Qajar adıyla anılan diğer kareler
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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