19. yüzyıl İran'ında güzellik denince bugün aklımıza gelenlerden çok farklı bir tablo çıkıyordu. Dönemin anlatılarına göre dolgun ve birleşik kaşlar, belirgin bir ince bıyık kadınlarda çekici sayılıyordu. Kaşlarını ve bıyığını koyu renkle belirginleştiren kadınlar bile vardı.

Erkeklerde ise bugünün gözünde 'kadınsı' sayılabilecek özellikler ön plana çıkıyordu. Narin, zayıf ve kırılgan bir görünüm beğenilirdi. Yani güzellik, cinsiyetlere atfedilen özelliklerin bugünkü kadar keskin ayrıldığı bir kalıba oturmuyordu.

Batı dünyasıyla artan temas, zamanla bu ölçüleri de değiştirdi. Güzellik anlayışının ne kadar göreceli olduğunu gösteren en bilinen örneklerden biri ise tam bu dönemde yaşayan Qajar oldu.