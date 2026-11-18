Denetimlerde mayolardaki kordon ve büzme iplerinin, çocuk giysilerinde kullanılan iplere ilişkin TS EN 14682 standardının şartlarını karşılamadığı ortaya çıktı. Bu standart, çocuk kıyafetlerindeki boyun, bel ve benzeri bölgelerde bulunan kordon ve büzme iplerinin güvenli olması için aranan koşulları belirliyor.

Bakanlığa göre standarda uymayan ipler, mayoyu giyen çocuk için boğulma ve yaralanma riski oluşturuyor. Uzun ya da güvenli olmayan bir kordon, özellikle su kenarında bir yere takılarak ciddi kazalara yol açabiliyor. Bakanlık da bu nedenle iki ürünü güvensiz kabul ederek satışını durdurdu.