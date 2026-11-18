Anne Babalar Dikkat: Ticaret Bakanlığı İki Çocuk Mayosunu Boğulma Riski Nedeniyle Yasakladı
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de üretilen iki farklı çocuk mayosunun piyasaya arzını yasaklayarak toplatılmasına karar verdi. Mayolardaki kordon ve büzme iplerinin çocuk giysileri için geçerli TS EN 14682 standardını karşılamadığı, bu durumun boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlendi.
Türkiye'de üretilen iki farklı çocuk mayosunun satışı yasaklandı, ürünler raflardan toplatılıyor.
Sorun mayoların ipinde: Kordon ve büzme iplerinin çocuk giysisi standardına uymadığı tespit edildi.
Bakanlık, güvensiz ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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