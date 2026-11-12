Ticaret Bakanlığı Ördek Şeklindeki Oyuncak ile Mama Sandalyesini Piyasadan Toplatıyor
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Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik iki üründe güvenlik riski tespit etti. Ürünlerden biri bir oyuncak, diğeri çocukların yemek saatlerinde kullandığı bir ürün. Satıştaki ürünler için toplatma kararı verildi ve ailelere güvenli ürün seçimi konusunda uyarı yapıldı.
İki ürünün satışı yasaklandı.
Ördek oyuncak boğulma riski taşıyor.
Mama sandalyesi düşme riski yaratıyor.
Güvenli ürün işaretlerine dikkat edilmeli.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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