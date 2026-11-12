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Ticaret Bakanlığı Ördek Şeklindeki Oyuncak ile Mama Sandalyesini Piyasadan Toplatıyor

Ticaret Bakanlığı Ördek Şeklindeki Oyuncak ile Mama Sandalyesini Piyasadan Toplatıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 16:36
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Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik iki üründe güvenlik riski tespit etti. Ürünlerden biri bir oyuncak, diğeri çocukların yemek saatlerinde kullandığı bir ürün. Satıştaki ürünler için toplatma kararı verildi ve ailelere güvenli ürün seçimi konusunda uyarı yapıldı.

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İki ürünün satışı yasaklandı.

İki ürünün satışı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda güvenlik riski taşıdığı belirlenen iki çocuk ürününün piyasaya arzını yasakladı. Satışta bulunan ürünlerin de toplatılmasına karar verildi. Ürünlerden biri ördek şeklindeki bir oyuncak, diğeri çocukların yemek saatlerinde kullandığı mama sandalyesi oldu.

Ördek oyuncak boğulma riski taşıyor.

Ördek oyuncak boğulma riski taşıyor.

Ördek şeklindeki oyuncakta iki ayrı risk tespit edildi. Oyuncağın küçük parçaları çocuklar için boğulma tehlikesi oluştururken, uzun kordonu yaralanmalara neden olabiliyor. Bakanlık bu ürünün piyasaya arzını yasaklayarak satıştakilerin toplatılmasına karar verdi.

Mama sandalyesi düşme riski yaratıyor.

Mama sandalyesi düşme riski yaratıyor.

Mama sandalyesinde ise koruma demiri ve bacak arasındaki boşluk güvenlik standartlarına uygun bulunmadı. Bu eksiklikler, çocukların sandalyeden düşerek yaralanmasına yol açabileceği için risk olarak değerlendirildi. Sandalye de oyuncakla birlikte piyasadan toplatılacak ürünler arasına girdi.

Güvenli ürün işaretlerine dikkat edilmeli.

Güvenli ürün işaretlerine dikkat edilmeli.

Kararın ardından ailelere güvenli ürün seçimi konusunda da uyarı yapıldı. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, oyuncak ve çocuk ürünleri satın alırken güvenlik işaretlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Tüketicilerimiz satın alırken üzerlerinde belirlenmiş işaretler bulunan ve ilgili bakanlıkların standartlarına göre üretilmiş ürünler olmasına dikkat etmelidir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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