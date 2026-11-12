Ticaret Bakanlığı Ördek Şeklindeki Oyuncak ile Mama Sandalyesini Piyasadan Toplatıyor

Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik iki üründe güvenlik riski tespit etti. Ürünlerden biri bir oyuncak, diğeri çocukların yemek saatlerinde kullandığı bir ürün. Satıştaki ürünler için toplatma kararı verildi ve ailelere güvenli ürün seçimi konusunda uyarı yapıldı.