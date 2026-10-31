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Bir Yıldır "Kapatıyoruz, Zararına" Diyen Halıcıya Ticaret Bakanlığı'ndan Şok

Bir Yıldır "Kapatıyoruz, Zararına" Diyen Halıcıya Ticaret Bakanlığı'ndan Şok

İndirim Kadıköy
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 17:01
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İstanbul Kadıköy'de bir halı mağazası, vitrinine astığı 'Kapatıyoruz. Zararına' ilanını bir yıldan uzun süre kaldırmadı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bu uygulamayı tüketiciyi yanıltan haksız ticari uygulama sayarak işletmeye idari yaptırım uyguladı ve reklamın kaldırılmasına karar verdi.

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Vitrindeki "Kapatıyoruz" ilanı bir yılı aşkın süredir asılıydı, Reklam Kurulu "gerçeğe aykırı izlenim" dedi.

Vitrindeki "Kapatıyoruz" ilanı bir yılı aşkın süredir asılıydı, Reklam Kurulu "gerçeğe aykırı izlenim" dedi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin duyurusuna göre, İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir halı mağazasının vitrininde bir yıldan uzun süredir 'Kapatıyoruz. Zararına' yazılı bir ilan yer aldı. Mağaza bu süre boyunca kapanmadı, ilan da yerinde kaldı.

Bakanlığa bağlı Reklam Kurulu, indirim ve fırsat algısıyla müşteriyi alışverişe yönlendiren yanıltıcı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürüyor. İncelemeye alınan mağazanın ilanı da bu denetimlerin kapsamında değerlendirildi.

Kurul, işletmenin ticari faaliyetini sonlandıracağı yönünde gerçeğe aykırı bir izlenim oluşturduğunu tespit etti. Bu izlenimin tüketicilerin ekonomik davranışlarını etkilediği, dolayısıyla uygulamanın haksız ticari uygulama olduğu sonucuna varıldı. Yani 'Son günler, her şey zararına' mesajıyla acele edip satın alan bir müşteri, aslında var olmayan bir kapanış telaşına göre karar vermiş oluyordu.

Yapılan inceleme sonunda işletme hakkında işlem yapıldı. Kurul, mağazaya idari yaptırım uyguladı ve reklamın kaldırılmasına karar verdi. Duyuruda yaptırımın tutarı belirtilmedi.

Bakanlık "yanıltıcı indirim ve kampanya algısına" karşı mücadelenin süreceğini duyurdu.

Bakanlık "yanıltıcı indirim ve kampanya algısına" karşı mücadelenin süreceğini duyurdu.

Bakanlık, açıklamasında tüketicilerin yanıltıcı indirim ve kampanya algısıyla alışverişe yönlendirilmesine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

'Kapatıyoruz', 'son günler', 'stok eritme' gibi ifadeler özellikle vitrinlerde sık görülüyor. Bu tür ilanlar gerçekten kapanış ya da tasfiye yaşanmadığı halde kullanıldığında, tüketici açısından yanıltıcı sayılıyor. Alışveriş yaparken ilanın ne kadar süredir asılı olduğuna, indirimin gerçek olup olmadığına bakmak ve şüphe duyulduğunda Ticaret Bakanlığı'nın tüketici şikâyet kanallarına başvurmak mümkün.

"İşletmenin gerçeğe aykırı biçimde ticari faaliyetini sonlandıracağı izlenimi oluşturması..."

"İşletmenin gerçeğe aykırı biçimde ticari faaliyetini sonlandıracağı izlenimi oluşturması..."
twitter.com

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, şu açıklamayı yaptı:

'Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri indirim ve fırsat algısıyla alışverişe yönlendiren yanıltıcı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürüyor.

📌 İstanbul Kadıköy’de faaliyet gösteren bir halı mağazasının vitrininde bir yıldan uzun süredir “Kapatıyoruz. Zararına” ilanının yer aldığı tespit edildi.

📌 Reklam Kurulu, işletmenin gerçeğe aykırı biçimde ticari faaliyetini sonlandıracağı izlenimi oluşturmasını, tüketicilerin ekonomik davranışlarını etkileyen haksız ticari uygulama olarak değerlendirdi.

Yapılan inceleme sonucunda işletme hakkında, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 28/1, 28/2, 28/4, 29/1 inci maddeleri uyarınca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 62 nci maddesi hükümlerine aykırı olduğuna karar verilerek, idari yaptırım uygulandı ve reklamın kaldırılması kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin yanıltıcı indirim ve kampanya algısıyla alışverişe yönlendirilmesine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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