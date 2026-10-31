Bir Yıldır "Kapatıyoruz, Zararına" Diyen Halıcıya Ticaret Bakanlığı'ndan Şok

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin duyurusuna göre, İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir halı mağazasının vitrininde bir yıldan uzun süredir 'Kapatıyoruz. Zararına' yazılı bir ilan yer aldı. Mağaza bu süre boyunca kapanmadı, ilan da yerinde kaldı.

Bakanlığa bağlı Reklam Kurulu, indirim ve fırsat algısıyla müşteriyi alışverişe yönlendiren yanıltıcı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürüyor. İncelemeye alınan mağazanın ilanı da bu denetimlerin kapsamında değerlendirildi.

Kurul, işletmenin ticari faaliyetini sonlandıracağı yönünde gerçeğe aykırı bir izlenim oluşturduğunu tespit etti. Bu izlenimin tüketicilerin ekonomik davranışlarını etkilediği, dolayısıyla uygulamanın haksız ticari uygulama olduğu sonucuna varıldı. Yani 'Son günler, her şey zararına' mesajıyla acele edip satın alan bir müşteri, aslında var olmayan bir kapanış telaşına göre karar vermiş oluyordu.

Yapılan inceleme sonunda işletme hakkında işlem yapıldı. Kurul, mağazaya idari yaptırım uyguladı ve reklamın kaldırılmasına karar verdi. Duyuruda yaptırımın tutarı belirtilmedi.