Bir Yıldır "Kapatıyoruz, Zararına" Diyen Halıcıya Ticaret Bakanlığı'ndan Şok
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Vitrindeki "Kapatıyoruz" ilanı bir yılı aşkın süredir asılıydı, Reklam Kurulu "gerçeğe aykırı izlenim" dedi.
Bakanlık "yanıltıcı indirim ve kampanya algısına" karşı mücadelenin süreceğini duyurdu.
"İşletmenin gerçeğe aykırı biçimde ticari faaliyetini sonlandıracağı izlenimi oluşturması..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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