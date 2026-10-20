Ticaret Bakanlığı Abonelik Kurallarını Değiştiriyor: Otomatik Yenilemeye 282 Şikayet, Mevzuat Masada
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Dijital platformlardan internet ve iletişim hizmetlerine kadar aboneliği olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı, abonelik sözleşmelerine ilişkin mevzuatı ihtiyaçlara göre güncellemek için çalışma başlattı; Bakan Ömer Bolat, milletvekillerinin dijital abonelik soru önergesine verdiği yanıtta bu süreci ve şikayet rakamlarını paylaştı.
Kaynak: Ekonomim
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Bakan Ömer Bolat, abonelik sözleşmelerine ilişkin mevzuatın güncellenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı.
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Son üç yılda yalnızca otomatik yenileme yüzünden 282 tüketici Bakanlığa şikayette bulundu.
Dijital aboneliklerle ilgili 2025 ve 2026'da kayıtlara giren başvuru sayısı 1.459'u buldu.
Bakanlık, mevzuata aykırı bulduğu dijital platformlara şimdiden milyonlarca liralık ceza kesti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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