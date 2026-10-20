Ticaret Bakanlığı Abonelik Kurallarını Değiştiriyor: Otomatik Yenilemeye 282 Şikayet, Mevzuat Masada

Bolat, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta 'abonelik sözleşmelerine ilişkin mevzuatın ihtiyaçlara göre güncellenmesine yönelik çalışmalara başlanmış' olduğunu belirtti. Şu an tüm abonelik sözleşmeleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 52. maddesi ile Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenleniyor. Değişikliğin içeriği ise henüz açıklanmadı.

Bakanlık bu arada 6502 sayılı Kanun kapsamındaki tüm sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli sağlayıcılar hakkında araştırma ve incelemelerini de sürdürüyor. Bolat'a göre alanda tespit edilen diğer sorunları kapsayan bir rapor da hazırlanıyor.