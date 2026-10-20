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Ticaret Bakanlığı Abonelik Kurallarını Değiştiriyor: Otomatik Yenilemeye 282 Şikayet, Mevzuat Masada

Ticaret Bakanlığı Abonelik Kurallarını Değiştiriyor: Otomatik Yenilemeye 282 Şikayet, Mevzuat Masada

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 08:48
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Dijital platformlardan internet ve iletişim hizmetlerine kadar aboneliği olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı, abonelik sözleşmelerine ilişkin mevzuatı ihtiyaçlara göre güncellemek için çalışma başlattı; Bakan Ömer Bolat, milletvekillerinin dijital abonelik soru önergesine verdiği yanıtta bu süreci ve şikayet rakamlarını paylaştı.

Kaynak: Ekonomim

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Bakan Ömer Bolat, abonelik sözleşmelerine ilişkin mevzuatın güncellenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Bakan Ömer Bolat, abonelik sözleşmelerine ilişkin mevzuatın güncellenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Bolat, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta 'abonelik sözleşmelerine ilişkin mevzuatın ihtiyaçlara göre güncellenmesine yönelik çalışmalara başlanmış' olduğunu belirtti. Şu an tüm abonelik sözleşmeleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 52. maddesi ile Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenleniyor. Değişikliğin içeriği ise henüz açıklanmadı.

Bakanlık bu arada 6502 sayılı Kanun kapsamındaki tüm sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli sağlayıcılar hakkında araştırma ve incelemelerini de sürdürüyor. Bolat'a göre alanda tespit edilen diğer sorunları kapsayan bir rapor da hazırlanıyor.

Son üç yılda yalnızca otomatik yenileme yüzünden 282 tüketici Bakanlığa şikayette bulundu.

Son üç yılda yalnızca otomatik yenileme yüzünden 282 tüketici Bakanlığa şikayette bulundu.

Bakanlığın verilerine göre 2023-2026 arasını kapsayan son üç yılda, sözleşmenin otomatik olarak yenilenmesi nedeniyle 282 tüketici resmen şikayette bulundu. Rakam yalnızca Bakanlığa ulaşan başvuruları yansıtıyor.

Dijital aboneliklerde en sık dile getirilen sorunlar arasında iptal yöntemlerinin zorlaştırılması, fesih taleplerinin süresinde yerine getirilmemesi ve otomatik yenileme öne çıkıyor. Şikayetler CİMER, e-Devlet, tüketici hakem heyetleri ve ALO 175 hattı gibi kanallardan geliyor.

Dijital aboneliklerle ilgili 2025 ve 2026'da kayıtlara giren başvuru sayısı 1.459'u buldu.

Dijital aboneliklerle ilgili 2025 ve 2026'da kayıtlara giren başvuru sayısı 1.459'u buldu.

Bolat'ın yanıtına göre Bakanlığa 2025 ve 2026 yıllarında dijital aboneliklere ilişkin toplam 1.459 tüketici başvurusu yapıldı. Genel abonelik işlemleri içinde şikayetler en çok elektronik haberleşme hizmetlerinde yoğunlaştı.

Daha önce yine bir soru önergesine verilen yanıtta, son beş yılda dijital içerik ve hizmet aboneliklerine ilişkin başvuru sayısının 3.000'i aştığı, bunların 8'inin ücretsiz deneme süresi bittikten sonra açık onay alınmadan ücret tahsil edilmesinden kaynaklandığı bildirilmişti.

Bakanlık, mevzuata aykırı bulduğu dijital platformlara şimdiden milyonlarca liralık ceza kesti.

Bakanlık, mevzuata aykırı bulduğu dijital platformlara şimdiden milyonlarca liralık ceza kesti.

Yanıtta öne çıkan örnek 2022'ye ait: 9.669 tüketicinin yıllık ve sezonluk aboneliği talep ve onayları alınmadan yenilendi; bu nedenle ilgili sağlayıcıya 5.946.435 lira idari para cezası verildi. Rakam tek bir sağlayıcıya kesilen cezayı gösteriyor, sektörün toplamını değil.

Dijital yayın platformları ve diğer dijital içerik sağlayıcılarının sözleşmeleri incelenmiş, mevzuata aykırı bulunan 9 şirkete toplam yaklaşık 171,4 milyon lira idari para cezası uygulanmıştı. Bolat'ın son yanıtında ise çalışmanın yönü şu cümleyle özetleniyor: 'Ayrıca bu alanda tespit edilen diğer sorunları kapsayan bir rapor hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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