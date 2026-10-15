article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Netflix 1000 Çalışanını İşten Çıkarıyor: TikTok ve YouTube ile Rekabet Kızışırken Dev Kesinti

Netflix 1000 Çalışanını İşten Çıkarıyor: TikTok ve YouTube ile Rekabet Kızışırken Dev Kesinti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2026 - 11:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Netflix, eş CEO'lar Ted Sarandos ve Greg Peters'ın çalışanlara gönderdiği iç yazışmayla yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. 2025 sonu itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 16 bin tam zamanlı çalışanı bulunan platformda bu rakam kadronun yaklaşık yüzde 6'sına denk geliyor ve 2022'den bu yana yapılan en büyük küçülme olarak kayıtlara geçiyor. Gelirleri ve kârı yükselen şirketin kararı, YouTube ve TikTok'un izleyici vaktinden aldığı payın büyüdüğü bir döneme denk geldi.

Kaynak: Webrazzi, TechCrunch, CBS News

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eş CEO'lar Sarandos ve Peters duyurdu: Ürün, teknoloji, hukuk ve insan kaynakları ekipleri kesintiden etkilenecek.

Eş CEO'lar Sarandos ve Peters duyurdu: Ürün, teknoloji, hukuk ve insan kaynakları ekipleri kesintiden etkilenecek.

Sarandos ve Peters'ın çalışanlara gönderdiği yazıda kesintilerin ağırlıklı olarak ürün, teknoloji, hukuk ve insan kaynakları birimlerini etkileyeceği belirtildi. Uygulamanın ülkeden ülkeye farklılık göstermesi bekleniyor; etkilenen çalışanlar yöneticileri aracılığıyla bilgilendirilecek ve şirket geçiş desteği sağlayacak. Netflix, rakamı TechCrunch'a da doğruladı.

Yazışmada şirketin 'disiplinli' davranması gerektiği vurgulandı. Eş CEO'lar, insan kaynağının ve bütçenin nereye ayrılacağı konusunda daha seçici olunması gerektiğini yazarken, etki alanı yüksek işlere agresif yatırımın süreceğini de ekledi. Netflix'in bundan önceki büyük dalgası 2022'de gelmişti ve o yıl iki kademede yaklaşık 450 kişi işten çıkarılmıştı. 2026'nın başında da küresel ürün ekibinde onlarca pozisyon kaldırılmıştı.

Gelir ve kâr yükselirken kesinti geldi, çünkü Netflix'in asıl derdi büyüme hızı.

Gelir ve kâr yükselirken kesinti geldi, çünkü Netflix'in asıl derdi büyüme hızı.

2025'te 45,2 milyar dolar gelir elde eden Netflix, bir önceki yıla göre yüzde 16 büyüdü; net kârı ise yüzde 26 artışla 11 milyar dolara çıktı. Reklam gelirinin 1,5 milyar doları aştığı yıl, 2026 için de 51 ila 51,4 milyar dolarlık gelir hedefi açıklanmıştı. İkinci çeyrekte gelir yaklaşık 12,6 milyar dolara ulaştı, faaliyet kâr marjı ise yüzde 33,4'te kaldı. Bir yıl önce bu oran yüzde 34,1'di.

Rakamlar güçlü görünse de ivme yavaşlıyor. Sarandos eylül ayında 'Genel olarak, istediğim kadar hızlı büyümüyoruz' demişti. Üstelik Netflix, Warner Bros. Discovery'nin yayın ve stüdyo varlıkları için yürüttüğü ihale savaşını bu yıl Paramount Skydance'e kaybetti. Şirketin hissesi çarşamba günü 70 doların hemen altında işlem gördü ve son 12 ayda yaklaşık yüzde 43 değer yitirdi.

YouTube, 2025'te ortalama günlük izleme süresinde Netflix'i geride bıraktı.

YouTube, 2025'te ortalama günlük izleme süresinde Netflix'i geride bıraktı.

Pazar araştırma şirketlerinin raporlarına göre YouTube, 2025'te ortalama günlük izlemede Netflix'in önüne geçti. Dev platformun asıl rakibi artık yalnızca Disney ya da HBO değil; insanların telefondan, televizyondan ve bilgisayardan saatlerce vakit geçirdiği ücretsiz video servisleri.

Netflix cephesi de bunun farkında. Şirket fiyat artışları, reklamlı paket, canlı yayınlar ve spor içerikleri, oyunlar, çocuk yapımları ile yapay zekâ destekli özellikler gibi pek çok kanaldan kullanıcıyı platformda daha uzun tutmaya çalışıyor. Video podcast'ler ve kısa video denemeleri de bu listenin yeni kalemleri arasında.

TikTok ise kullanıcı etkileşiminde Netflix'e yaklaştı.

TikTok ise kullanıcı etkileşiminde Netflix'e yaklaştı.

Aynı raporlar TikTok'un kullanıcı etkileşiminde Netflix'e yaklaştığına işaret ediyor. Instagram ve diğer sosyal uygulamalarla birlikte düşünüldüğünde Netflix, kısa videoyla büyüyen platformlarla izleyicinin dikkatini paylaşmak zorunda.

Netflix'in üçüncü çeyrek sonuçlarını 20 Ekim'de açıklaması bekleniyor. Yatırımcılar, işten çıkarmaların şirketin büyüme planına ve rakiplerle yarışına nasıl yansıyacağına o gün bakacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın