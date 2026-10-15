Netflix 1000 Çalışanını İşten Çıkarıyor: TikTok ve YouTube ile Rekabet Kızışırken Dev Kesinti
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Netflix, eş CEO'lar Ted Sarandos ve Greg Peters'ın çalışanlara gönderdiği iç yazışmayla yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. 2025 sonu itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 16 bin tam zamanlı çalışanı bulunan platformda bu rakam kadronun yaklaşık yüzde 6'sına denk geliyor ve 2022'den bu yana yapılan en büyük küçülme olarak kayıtlara geçiyor. Gelirleri ve kârı yükselen şirketin kararı, YouTube ve TikTok'un izleyici vaktinden aldığı payın büyüdüğü bir döneme denk geldi.
Kaynak: Webrazzi, TechCrunch, CBS News
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Eş CEO'lar Sarandos ve Peters duyurdu: Ürün, teknoloji, hukuk ve insan kaynakları ekipleri kesintiden etkilenecek.
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Gelir ve kâr yükselirken kesinti geldi, çünkü Netflix'in asıl derdi büyüme hızı.
YouTube, 2025'te ortalama günlük izleme süresinde Netflix'i geride bıraktı.
TikTok ise kullanıcı etkileşiminde Netflix'e yaklaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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