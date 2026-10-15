Netflix 1000 Çalışanını İşten Çıkarıyor: TikTok ve YouTube ile Rekabet Kızışırken Dev Kesinti

2025'te 45,2 milyar dolar gelir elde eden Netflix, bir önceki yıla göre yüzde 16 büyüdü; net kârı ise yüzde 26 artışla 11 milyar dolara çıktı. Reklam gelirinin 1,5 milyar doları aştığı yıl, 2026 için de 51 ila 51,4 milyar dolarlık gelir hedefi açıklanmıştı. İkinci çeyrekte gelir yaklaşık 12,6 milyar dolara ulaştı, faaliyet kâr marjı ise yüzde 33,4'te kaldı. Bir yıl önce bu oran yüzde 34,1'di.

Rakamlar güçlü görünse de ivme yavaşlıyor. Sarandos eylül ayında 'Genel olarak, istediğim kadar hızlı büyümüyoruz' demişti. Üstelik Netflix, Warner Bros. Discovery'nin yayın ve stüdyo varlıkları için yürüttüğü ihale savaşını bu yıl Paramount Skydance'e kaybetti. Şirketin hissesi çarşamba günü 70 doların hemen altında işlem gördü ve son 12 ayda yaklaşık yüzde 43 değer yitirdi.