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Netflix 2030 Dünya Kupası'nın İspanya'daki Yayın Haklarını Satın Aldı, 104 Maçı Canlı Yayımlayacak

Netflix 2030 Dünya Kupası'nın İspanya'daki Yayın Haklarını Satın Aldı, 104 Maçı Canlı Yayımlayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 21:41
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Netflix, 2030 Dünya Kupası'nın İspanya'daki yayın haklarını özel olarak satın aldı. Platform, turnuvadaki 104 maçın tamamını canlı yayımlayacak. Anlaşmada bazı karşılaşmaların şifresiz izlenmesi şartı da bulunuyor. Bu, Netflix'in Erkekler Dünya Kupası için yaptığı ilk büyük yayın anlaşması oldu.

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Netflix İspanya'daki yayın haklarını aldı.

Netflix İspanya'daki yayın haklarını aldı.

Netflix, 2030 Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden İspanya'daki yayın haklarını özel olarak satın aldı. Platform, İspanya'nın Portekiz ve Fas ile birlikte düzenleyeceği 48 takımlı turnuvadaki 104 karşılaşmanın tamamını canlı yayımlayacak. Turnuvanın ilk üç maçı ise Güney Amerika'da oynanacak.

Bazı maçlar şifresiz yayımlanacak.

Bazı maçlar şifresiz yayımlanacak.

FIFA, Dünya Kupası'nın mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaşması için yayın haklarını genellikle kamu yayıncılarına vermeyi tercih ediyordu. Netflix'in İspanya anlaşmasında da bazı karşılaşmaların şifresiz yayımlanması şartı bulunuyor. Anlaşma kapsamında şifresiz yayın yapan bir kamu yayıncısı, son şampiyonun karşılaşmaları dahil her gün maç yayımlayabilecek. Netflix açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

'Anlaşma kapsamında, İspanya'da her maç gününde bir karşılaşma ücretsiz izlenebilecek. İspanya'nın oynayacağı tüm maçlar, iki yarı final karşılaşması ve final de dâhil olmak üzere belirli maçlardan oluşan bir yayın paketi, ülke genelinde şifresiz yayın yapan bir televizyon kanalına sunulacak.'

Netflix'in ilk büyük Dünya Kupası anlaşması.

Netflix'in ilk büyük Dünya Kupası anlaşması.

Bu anlaşma, Netflix'in Erkekler Dünya Kupası için yaptığı ilk büyük yayın anlaşması oldu. Platform daha önce, 2024'te FIFA ile 2027 ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası'nın ABD'deki yayın haklarını kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki 104 maçın İspanya'daki yayın haklarını ise kamu yayıncısı RTVE'nin yaklaşık 55 milyon Euro'ya (61,6 milyon dolar) aldığı bildirilmişti. FIFA'nın gelecek ay, 2031 Kadınlar Dünya Kupası'na ABD'nin Meksika, Kosta Rika ve Jamaika ile birlikte ev sahipliği yapacağını resmen açıklaması bekleniyor.

2030 turnuvası 100. yıla özel olacak.

2030 turnuvası 100. yıla özel olacak.

Dünya Kupası'nın 100. yılına denk gelen 2030 turnuvası için FIFA, organizasyon tarihine özel bir düzenleme yaptı. İlk Dünya Kupası'na 1930'da ev sahipliği yapan Uruguay'ın yanı sıra Arjantin ve Paraguay da birer karşılaşma düzenleyecek. Turnuva birkaç gün sonra Güney Amerika'dan ayrılacak ve Güney Avrupa ile Kuzey Afrika'da devam edecek.

Final için İspanya ile Fas yarışıyor.

Final için İspanya ile Fas yarışıyor.

İspanya ve Fas, Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmak için yarışıyor. Finalin nerede oynanacağına ilişkin karar, hem hükûmetler hem de FIFA düzeyindeki siyasi dengelerle bağlantılı hâle geldi. Eleştirilerin odağındaki FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Fas futboluyla yakın ilişkileri bulunuyor. Final karşılaşmasının, Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadyumu'nda ya da Kazablanka yakınlarında inşaatı süren 115 bin seyirci kapasiteli II. Hasan Stadyumu'nda oynanması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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