Netflix 2030 Dünya Kupası'nın İspanya'daki Yayın Haklarını Satın Aldı, 104 Maçı Canlı Yayımlayacak
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Netflix İspanya'daki yayın haklarını aldı.
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Bazı maçlar şifresiz yayımlanacak.
Netflix'in ilk büyük Dünya Kupası anlaşması.
2030 turnuvası 100. yıla özel olacak.
Final için İspanya ile Fas yarışıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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