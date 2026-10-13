Netflix 2030 Dünya Kupası'nın İspanya'daki Yayın Haklarını Satın Aldı, 104 Maçı Canlı Yayımlayacak

FIFA, Dünya Kupası'nın mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaşması için yayın haklarını genellikle kamu yayıncılarına vermeyi tercih ediyordu. Netflix'in İspanya anlaşmasında da bazı karşılaşmaların şifresiz yayımlanması şartı bulunuyor. Anlaşma kapsamında şifresiz yayın yapan bir kamu yayıncısı, son şampiyonun karşılaşmaları dahil her gün maç yayımlayabilecek. Netflix açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

'Anlaşma kapsamında, İspanya'da her maç gününde bir karşılaşma ücretsiz izlenebilecek. İspanya'nın oynayacağı tüm maçlar, iki yarı final karşılaşması ve final de dâhil olmak üzere belirli maçlardan oluşan bir yayın paketi, ülke genelinde şifresiz yayın yapan bir televizyon kanalına sunulacak.'