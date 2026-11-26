Aklından Bir Soru Tut, Kart Sana Evet mi Hayır mı Diyor?
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Bazen bir cevabı duymak için tek ihtiyacımız olan şey, doğru soruyu sormaktır. Aklında dönüp duran bir konu, gerçekleşmesini beklediğin bir dilek ya da bir türlü karar veremediğin bir mesele var mı? Şimdi gözlerini kapat, içinden o soruyu geçir ve önündeki altı tarot kartından seni en çok çeken birini seç.
Haydi başlayalım!
Aklındaki soruyu içinden geçir ve seni en çok çağıran tarot kartını seç!
Cevap Kocaman Bir EVET! Beklediğin Işık Doğuyor
Evet! Ama Önce Umudunu Yeniden Hatırlamalısın
Evet! Ama Bu Kez Direksiyona Sen Geçmelisin
Şimdilik HAYIR... Ama Bu Bir Son Değil
Hayır! Önce Bir Şeylerin Değişmesi Gerekiyor
Cevap Henüz Belirsiz... Sezgilerine Kulak Ver!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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