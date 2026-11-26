Asılan Adam kartı, beklemeyi, teslimiyeti ve olaylara farklı bir açıdan bakmayı temsil eder. Aklındaki sorunun cevabı şu an için hayır ya da en azından henüz değil. Ancak bu kartı olumsuz bir sonuç olarak değerlendirmemelisin. Çünkü bazen bir şeyin gerçekleşmemesi, onun senin için yanlış olduğu anlamına gelmez. Yalnızca koşulların henüz olgunlaşmadığını, bazı ayrıntıların netleşmesi gerektiğini veya senin bu meseleye bakış açını değiştirmenin zamanının geldiğini gösterebilir. Belki de çok istediğin bir şeyin peşinden koşarken aslında kendini gereğinden fazla yoruyorsun. Aklındaki kişiyle ilgili bir soru tuttuysan, aranızdaki durumun netleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olabilir. Bir iş, başvuru ya da gelecek planıyla ilgili cevap arıyorsan beklediğin gelişme gecikebilir. Fakat bu süreçte yalnızca bekleyen taraf olmak zorunda değilsin. Kendine dönüp ne istediğini, neden istediğini ve bu isteğin sana gerçekten iyi gelip gelmediğini sorgulayabilirsin. Bazen bir şeyi elde etmek için daha fazla çabalamak değil, bir adım geri çekilip bütünü görmek gerekir. Asılan Adam'ın asıl gücü de tam olarak burada saklıdır. Bu kart sana sabrın pasif bir bekleyiş olmadığını anlatıyor. Şu anda istediğin cevabı alamamak, hikâyenin bittiği anlamına gelmiyor. Belki de hayat senden önce bir şeyleri fark etmeni istiyor. Kendine şu soruyu sor: İstediğim şey gerçekleşseydi gerçekten mutlu olacak mıydım, yoksa yalnızca uzun zamandır peşinden koştuğum için mi vazgeçemiyorum? Cevap hemen gelmeyebilir. Ama bazen insanın hayatını değiştiren şey, beklediği cevabı almak değil, artık doğru soruyu sormaya başlamasıdır.