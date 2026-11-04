Seçtiğin Tatlılara Göre Sevgilinin Gözündeki Yerini Söylüyoruz!
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Sevgilinin gözünde nasıl birisin? Romantik, tatlı dilli ve sevecen mi; yoksa özgüvenli, gizemli ve kolay kolay çözülemeyen biri mi? Belki de sen kendini bambaşka tanımlıyorsun ama sevgilinin gözünde çok daha farklı bir yerin var!
Haydi bunun cevabını öğrenme zamanı!
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Sevgilinin gözünde romantik, şefkatli ve sıcacık birisin!
Sevgilinin gözünde çekici, özgüvenli ve biraz gizemli birisin!
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