Hazırladığın Makarnaya Göre Derin Kişilik Analizi!

Sen klasik seçimlerle yetinmeyen, kendi zevkini oluşturmayı seven birisin. Başkalarının neyi sevdiğinden çok, senin neyi sevdiğin daha önemli. Moda olan şeyleri deneyebilirsin ama sırf herkes yapıyor diye bir şeyi benimsemezsin. Kendi tarzın, kendi fikirlerin ve kendine ait bir dünyan var. Bu nedenle seni ilk tanıyan insanların seni tam olarak çözmesi biraz zaman alabilir. Yaratıcı tarafın oldukça güçlü. Bir konuya farklı açıdan bakabiliyor, sıradan bir şeyi bile kendi tarzınla değiştirebiliyorsun. İlişkilerde de özgürlüğüne önem veriyorsun. Çok sevdiğin bir insanla bile sürekli hesap vermek veya kontrol edilmek istemezsin. Sana güvenilmesini beklersin ve aynı özgürlüğü karşı tarafa da vermeye çalışırsın. Ancak bağımsızlığın bazen yanlış anlaşılabilir; bazı insanlar seni mesafeli veya ilgisiz zannedebilir. Aslında senin ihtiyacın mesafe değil, alan. Kendi dünyanı koruyabildiğin sürece insanlarla çok güçlü bağlar kurabiliyorsun. Fazla baskı altında kaldığında ise geri çekilme eğilimin artıyor. Hayatında sana en çok iyi gelen şey, seni değiştirmeye çalışmayan insanlarla birlikte olmak. Senin karakterinin özeti: Kendi yolunu çizmekten korkmayan, sıradanlıktan sıkılan ve hayatı biraz daha farklı yaşamayı seven özgür bir ruhsun.