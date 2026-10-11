Hazırladığın Makarnaya Göre Derin Kişilik Analizi!
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Bir makarna sadece makarna değildir! Kullandığın makarna şekli, pişirme süren, sos tercihin, içine eklediğin malzemeler ve tabağı nasıl sunduğun; aslında karar verme biçiminden sosyal ilişkilerine, kontrol ihtiyacından hayata bakışına kadar birçok karakter özelliğini ele verebilir.
Hazırsan başla!
Dikkat: Karnın acıkabilir!
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1. Önce makarnanın şeklini seç!
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2. Makarnayı nasıl pişirirsin?
3. Tencereye makarnayı atmadan önce suyu nasıl hazırlarsın?
4. Sos konusunda hangisini seçersin?
5. Makarnaya protein ekleyecek olsan hangisini seçersin?
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6. Sebze ekleme konusunda...
7. Baharat seçimin ne olur?
8. Peynir ekleyecek misin?
Kontrollü, Tutkulu ve Konforuna Düşkünsün
Enerjik, Sosyal ve Net
Özgür Ruhlu, Yaratıcı ve Seçici
Cesur, Bağımsız ve Yoğun
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