Tatlı Tercihlerine Göre Sen Nasıl Bir Aşıksın?
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Aşkın nasıl yaşandığını merak ediyoruz ama bu kez çiçekler, mesajlar ya da eski sevgililer üzerinden gitmiyoruz! 🍰Çünkü insanın tatlı seçimi bile ilişkilerde nasıl biri olduğuna dair küçük ipuçları verebilir. Peki sen aşık olduğunda romantik mi oluyorsun, tutkuyu mu arıyorsun, yoksa kendi alanından asla vazgeçmeyenlerden misin?
Sorularımızı içinden geldiği gibi cevapla, tatlı tercihlerine göre senin nasıl bir aşık olduğunu söyleyelim!
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1. Pastaneye girdin. İlk olarak hangisine yönelirsin?
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2. Kahvenin yanında hangi tatlı olsa günün güzelleşir?
3. Sana sürpriz yapılacak. Hangisi seni daha çok mutlu eder?
4. Tatlı konusunda asla hayır diyemeyeceğin hangisi?
5. Dondurma seçerken hangisini alırsın?
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6. Gece sevgilinle tatlı yemeye çıkacaksınız. Hangisini seçersin?
7. Seç birini!
8. Son seçimini yap!
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