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Tatlı Tercihlerine Göre Sen Nasıl Bir Aşıksın?

Tatlı Tercihlerine Göre Sen Nasıl Bir Aşıksın?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Aşkın nasıl yaşandığını merak ediyoruz ama bu kez çiçekler, mesajlar ya da eski sevgililer üzerinden gitmiyoruz! 🍰Çünkü insanın tatlı seçimi bile ilişkilerde nasıl biri olduğuna dair küçük ipuçları verebilir. Peki sen aşık olduğunda romantik mi oluyorsun, tutkuyu mu arıyorsun, yoksa kendi alanından asla vazgeçmeyenlerden misin?

Sorularımızı içinden geldiği gibi cevapla, tatlı tercihlerine göre senin nasıl bir aşık olduğunu söyleyelim!

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1. Pastaneye girdin. İlk olarak hangisine yönelirsin?

2. Kahvenin yanında hangi tatlı olsa günün güzelleşir?

3. Sana sürpriz yapılacak. Hangisi seni daha çok mutlu eder?

4. Tatlı konusunda asla hayır diyemeyeceğin hangisi?

5. Dondurma seçerken hangisini alırsın?

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6. Gece sevgilinle tatlı yemeye çıkacaksınız. Hangisini seçersin?

7. Seç birini!

8. Son seçimini yap!

Tutkulu Aşık

Sen aşık olduğunda duygularını yarım yaşamıyorsun. Birinden gerçekten hoşlandıysan onu hayatının küçük bir köşesine koyup geçmek yerine bütün kalbinle o hikayenin içine giriyorsun. Bakışlara, dokunuşlara, özlemeye, heyecana ve o tarif edilmesi zor “aramızda bir şey var” hissine fazlasıyla önem veriyorsun. Senin için aşk biraz kalp çarpıntısı, biraz delilik, biraz da mantığın sesini kısmak demek.

İlişkide sevdiğin kişiyi gerçekten merak ediyor, onun en küçük detaylarını bile hatırlıyorsun. Sevdiğin kişinin sevdiği şarkıyı, söylediği bir cümleyi veya canının çektiği tatlıyı günler sonra bile hatırlayabilirsin. Fakat aynı yoğunluğu karşı taraftan göremediğinde kafanda soru işaretleri oluşmaya başlıyor. “Beni gerçekten istiyor mu?” sorusu senin için düşündüğünden daha önemli hale gelebiliyor.

Senin aşkının en güzel tarafı, sevdiğinde karşı tarafa kendisini gerçekten özel hissettirebilmen. Ancak bazen tutkuyu sevgiyle, kıskançlığı ilgiyle veya yoğunluğu bağlılıkla karıştırmamaya dikkat etmelisin. Çünkü senin kalbin heyecanı seviyor. Sana iyi gelen aşk ise hem kalbini hızlandıran hem de içini huzurla dolduran aşk.

Romantik Aşık

Sen aşkı büyük gösterilerden çok küçük ayrıntılarda yaşayanlardansın. Birinin sana kahve alırken sevdiğin tatlıyı hatırlaması, eve gelirken hiç söylemeden en sevdiğin çikolatayı alması veya yoğun bir günün ortasında “Nasılsın?” diye gerçekten sorması seni büyük romantik jestlerden daha fazla etkileyebilir.

Senin için bir ilişkinin değerini belirleyen şeylerden biri, karşındaki insanın seni ne kadar dikkatle dinlediği. Söylediklerinin hatırlanması, ruh halindeki değişikliklerin fark edilmesi ve “Ben bunu sana daha önce anlatmıştım” demek zorunda kalmamak senin için sevginin en net göstergelerinden biri. Çünkü sen sevginin ayrıntılarda saklandığına inanıyorsun.

Aşık olduğunda oldukça düşünceli ve ilgili davranıyorsun. Sevdiğin insanın mutlu olması seni de mutlu ediyor. Fakat burada küçük bir tehlike var: Bazen karşı tarafa verdiğin emeğin aynısını görmeyi bekliyor ve göremediğinde hayal kırıklığını içine atabiliyorsun. Unutma, herkes sevgisini senin gösterdiğin biçimde göstermeyebilir. Senin aşk dilin küçük ama anlamlı detaylardan oluşuyor.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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