article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
, Yemek Testleri
Kahvaltı Tercihlerine Göre Negatif misin, Pozitif mi?

Kahvaltı Tercihlerine Göre Negatif misin, Pozitif mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
25.09.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir insanın karakterini anlamanın yolu bazen büyük sorulardan değil, kahvaltı tabağında neyi seçtiğinden geçer! Siyah zeytin mi yeşil zeytin mi, domates mi salatalık mı, tulum peyniri mi Ezine mi? Günün ilk öğününde yaptığın bu küçük seçimlerin aslında damak zevkinden çok daha fazlasını söylediğini düşünmeye ne dersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Zeytin tabağında hangisine uzanırsın?

2. Kahvaltı tabağında hangisini görmek seni daha mutlu eder?

3. Peynir konusunda hangisini seçersin?

4. Yumurtanı nasıl tercih edersin?

5. Kahvaltıda reçel seçmen gerekse hangisini alırsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bal konusunda tercihin hangisi?

7. Kahvaltıda ekmeğin hangisi olsun?

8. Kahvaltının sonunda hangisi olmadan olmaz?

Senin İçin Her Şeyin Bir Kusuru Var! Negatif Tarafa Daha Yakınsın

Seçimlerin senin ayrıntılara dikkat eden bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Bir ortama girdiğinde herkesin dikkat etmediği küçük ayrıntıları fark edebilirsin. Bir plan yapıldığında “Peki ya işler ters giderse?” diye düşünen, birinin söylediği sözün arkasındaki ihtimali sorgulayan ve fazla iyimser davranmak yerine hazırlıklı olmayı tercih eden birisin. Bu nedenle dışarıdan zaman zaman negatif görünsen de aslında senin yaptığın şey çoğu zaman kendini hayal kırıklığından korumak. Senin güçlü tarafın gerçekçilik. İnsanların her zaman iyi niyetli olmayabileceğini, her planın istediğin gibi gitmeyebileceğini ve bazı problemlerin yalnızca olumlu düşünerek çözülmeyeceğini biliyorsun. Bu yüzden riskleri önceden görmek konusunda başarılı olabilirsin. Arkadaş grubunda “Ben size demiştim” diyen kişi olma ihtimalin de oldukça yüksek!

Sen Tam Bir Pozitiflik Kaynağısın!

Senin seçimlerin, hayata mümkün olduğunca güzel tarafından bakmaya çalışan biri olduğunu gösteriyor. Bu, sürekli mutlu olduğun veya hiçbir şeyi kafana takmadığın anlamına gelmiyor. Tam tersine, canını sıkan şeyler olduğunda bile kendini uzun süre onların içinde tutmamaya çalışıyorsun. Küçük mutlulukları fark edebilmen senin en belirgin özelliklerinden biri. Güzel bir kahvaltı, sevdiğin bir şarkı, güneşli bir hava veya sevdiğin biriyle yapılan kısa bir sohbet bile modunu değiştirebiliyor. Sen hayatın büyük olaylarından ziyade küçük güzelliklerini de görebilen insanlardansın. İnsan ilişkilerinde de benzer bir yaklaşımın var. Herkesin kusurları olduğunu biliyorsun ve insanları tek bir hatası üzerinden değerlendirmek yerine onların iyi taraflarını görmeye çalışıyorsun. Bu nedenle çevrendekiler seni genellikle moral veren, ortamın enerjisini yükselten ve yanında rahat hissedilen biri olarak görebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın