Kahvaltı Tercihlerine Göre Negatif misin, Pozitif mi?
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Bir insanın karakterini anlamanın yolu bazen büyük sorulardan değil, kahvaltı tabağında neyi seçtiğinden geçer! Siyah zeytin mi yeşil zeytin mi, domates mi salatalık mı, tulum peyniri mi Ezine mi? Günün ilk öğününde yaptığın bu küçük seçimlerin aslında damak zevkinden çok daha fazlasını söylediğini düşünmeye ne dersin?
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1. Zeytin tabağında hangisine uzanırsın?
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2. Kahvaltı tabağında hangisini görmek seni daha mutlu eder?
3. Peynir konusunda hangisini seçersin?
4. Yumurtanı nasıl tercih edersin?
5. Kahvaltıda reçel seçmen gerekse hangisini alırsın?
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6. Bal konusunda tercihin hangisi?
7. Kahvaltıda ekmeğin hangisi olsun?
8. Kahvaltının sonunda hangisi olmadan olmaz?
Senin İçin Her Şeyin Bir Kusuru Var! Negatif Tarafa Daha Yakınsın
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