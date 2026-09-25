Kahvaltı Tercihlerine Göre Negatif misin, Pozitif mi?

Senin seçimlerin, hayata mümkün olduğunca güzel tarafından bakmaya çalışan biri olduğunu gösteriyor. Bu, sürekli mutlu olduğun veya hiçbir şeyi kafana takmadığın anlamına gelmiyor. Tam tersine, canını sıkan şeyler olduğunda bile kendini uzun süre onların içinde tutmamaya çalışıyorsun. Küçük mutlulukları fark edebilmen senin en belirgin özelliklerinden biri. Güzel bir kahvaltı, sevdiğin bir şarkı, güneşli bir hava veya sevdiğin biriyle yapılan kısa bir sohbet bile modunu değiştirebiliyor. Sen hayatın büyük olaylarından ziyade küçük güzelliklerini de görebilen insanlardansın. İnsan ilişkilerinde de benzer bir yaklaşımın var. Herkesin kusurları olduğunu biliyorsun ve insanları tek bir hatası üzerinden değerlendirmek yerine onların iyi taraflarını görmeye çalışıyorsun. Bu nedenle çevrendekiler seni genellikle moral veren, ortamın enerjisini yükselten ve yanında rahat hissedilen biri olarak görebilir.