Uyandığı Gibi Hazır Olanlardan Balıkla Süt İçenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haftanın son iş günü cumaya ulaştık, hafta sonu kapıda ama X'te mesai bir an bile durmadı. Son 24 saatin en çok konuşulan başlıklarından biri, Meclis'e gelmesi beklenen ömür boyu sigara yasağı teklifi oldu. 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara hayat boyu sigara satılmayacağı haberi kısa sürede mizahın da malzemesine dönüştü. Öte yandan mevsim geçişi kendini iyice hissettirmeye başladı; mutfaklarda sarımsak, zencefil ve limon nöbeti başladı, gripten kaçmak için ne varsa masaya kondu.

Alarmı erteleyip otobüs durağına koşanlar, gece mayaya bıraktığı hamurla sabah hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşanlar ve dolmuşta iyilik yapıp karşılığında şaşırtan bir cevap alanlar da günün en çok paylaşılan anları arasındaydı. 'Müsait olmayan erkek' tartışması yeni bir seviyeye taşınırken, dışarıda bir saat geçirip eve dönünce bastıran o tanıdık uyku da pek çok kişinin kendini bulduğu paylaşımlardan oldu. Brezilya'dan gelen bir internet alışverişi hikâyesi sınırları aşıp bizim akışımıza kadar ulaştı, hamsinin yanına süt koyup kaderine meydan okuyanlar da cabası. Perşembeden cumaya uzanan son 24 saatte X'te en çok güldüren paylaşımları derledik.