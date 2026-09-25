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Uyandığı Gibi Hazır Olanlardan Balıkla Süt İçenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Uyandığı Gibi Hazır Olanlardan Balıkla Süt İçenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2026 - 18:02
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Haftanın son iş günü cumaya ulaştık, hafta sonu kapıda ama X'te mesai bir an bile durmadı. Son 24 saatin en çok konuşulan başlıklarından biri, Meclis'e gelmesi beklenen ömür boyu sigara yasağı teklifi oldu. 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara hayat boyu sigara satılmayacağı haberi kısa sürede mizahın da malzemesine dönüştü. Öte yandan mevsim geçişi kendini iyice hissettirmeye başladı; mutfaklarda sarımsak, zencefil ve limon nöbeti başladı, gripten kaçmak için ne varsa masaya kondu.

Alarmı erteleyip otobüs durağına koşanlar, gece mayaya bıraktığı hamurla sabah hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşanlar ve dolmuşta iyilik yapıp karşılığında şaşırtan bir cevap alanlar da günün en çok paylaşılan anları arasındaydı. 'Müsait olmayan erkek' tartışması yeni bir seviyeye taşınırken, dışarıda bir saat geçirip eve dönünce bastıran o tanıdık uyku da pek çok kişinin kendini bulduğu paylaşımlardan oldu. Brezilya'dan gelen bir internet alışverişi hikâyesi sınırları aşıp bizim akışımıza kadar ulaştı, hamsinin yanına süt koyup kaderine meydan okuyanlar da cabası. Perşembeden cumaya uzanan son 24 saatte X'te en çok güldüren paylaşımları derledik.

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Ambulans beklerken bile mesaja dönen adama kim müsait değil diyebilir?

Ambulans beklerken bile mesaja dönen adama kim müsait değil diyebilir?
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Bir saatlik dışarı mesaisinin bedeli ağır oluyor

“Annem Temu'dan makyaj seti almış, bu gelmiş. Gülmekten ölüyorum”

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Alarmla durak arasındaki on dakikanın kombini

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Mevsim geçişi geldi, sarımsaklı zencefilli cephanelik masada

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Gece mayaya bırakılan hamurdan sabah kötü haber var

Gece mayaya bırakılan hamurdan sabah kötü haber var
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Regl döneminde bağırsakların da isyana katılması nedir?

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Hamsinin yanına bir bardak süt, vasiyetler hazır mı?

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Akbil basan gence teyzeden beklenmedik bir helallik sorgusu

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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