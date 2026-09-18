Hayattaki Şansımızdan Teknolojik Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

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Eski ismi Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım haftayı kapatırken kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?
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Aşkın gözü kör derler...
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Etiket üzdü...
Takasa kadar normaldi.
İllegal hissediyor.
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Ülke puanı!
Anıları küçümsemeyelim.
Haklı bir dışlama...
Biraz da spor.
Biraz da gündem.
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Kapatalım 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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