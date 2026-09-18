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Hayattaki Şansımızdan Teknolojik Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Hayattaki Şansımızdan Teknolojik Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2026 - 16:34
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Eski ismi Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım haftayı kapatırken kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Aşkın gözü kör derler...

Aşkın gözü kör derler...
twitter.com

Efsane programdı...

Etiket üzdü...

Etiket üzdü...
twitter.com

Takasa kadar normaldi.

Takasa kadar normaldi.
twitter.com

İllegal hissediyor.

İllegal hissediyor.
twitter.com
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Ülke puanı!

Ülke puanı!
twitter.com

Anıları küçümsemeyelim.

Anıları küçümsemeyelim.
twitter.com

Haklı bir dışlama...

Haklı bir dışlama...
twitter.com

Biraz da spor.

Biraz da spor.
twitter.com

Biraz da gündem.

Biraz da gündem.
twitter.com
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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