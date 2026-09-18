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1600 Yıllık Tarihi Yapının Giriş Ücreti 1 TL’ye Düşürüldü

1600 Yıllık Tarihi Yapının Giriş Ücreti 1 TL’ye Düşürüldü

İBB
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 17:08
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin en özel tarihi yapılarından biri olan Şerefiye Sarnıcı için bugünden itibaren geçerli olacak yeni bir uygulamayı duyurdu. T.C. kimlik kartını gösteren vatandaşlar, 1.600 yıllık sarnıca artık sadece 1 TL ödeyerek girebilecek. İBB'nin amacı, İstanbulluları kentin çoğu zaman gözden kaçan bu tarihi mirasıyla daha sık buluşturmak.

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İBB, 1600 yıllık sarnıca girişi kimlik kartıyla 1 TL'ye indirdi.

İBB, 1600 yıllık sarnıca girişi kimlik kartıyla 1 TL'ye indirdi.

Fatih'te yer alan Şerefiye Sarnıcı, İstanbul'un Bizans dönemine uzanan en dikkat çekici yeraltı yapılarından biri olarak biliniyor. İBB'nin duyurusuna göre bugünden itibaren gişede T.C. kimlik kartını gösteren her vatandaş, normalde çok daha yüksek olan giriş ücreti yerine yalnızca 1 TL ödeyecek. Belediye, bu adımla hem yerli ziyaretçi sayısını artırmayı hem de kentin az bilinen tarihi köşelerinin daha görünür olmasını hedefliyor.

Sarnıcın büyüklüğü de bu ilgiyi hak ediyor: yapı yaklaşık 24x40 metre ölçülerinde, tavan yüksekliği ise 11 metreyi buluyor. İç mekanı 45 tonoz ve Marmara mermerinden özel olarak işlenmiş 32 sütun taşıyor. Sütun başlıklarındaki Korint tarzı akantus yaprağı süslemeleri, yapının 1.600 yıl önceki işçilik kalitesini bugüne kadar taşımış durumda.

İBB'den yapılan açıklamada, 'Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Şerefiye Sarnıcı giriş ücreti yalnızca 1 TL!' dedi.

Duvarları 2,5 metre kalınlığında: Sarnıcın mühendislik detayları şaşırtıyor.

Duvarları 2,5 metre kalınlığında: Sarnıcın mühendislik detayları şaşırtıyor.

Şerefiye Sarnıcı'nı yüzyıllarca ayakta tutan sır, duvarlarında gizli. İç yüzeyler, su basıncına karşı dayanıklı özel bir sıva ile kaplanmış; köşeler ise suyun birikmesini önlemek için kavisli bir şekilde inşa edilmiş. Duvar kalınlığının yaklaşık 2,5 metreye ulaşması, sarnıcın hem depremlere hem de asırlık su baskısına neden bu kadar dirençli kaldığını açıklıyor.

İBB'nin 1 TL'lik kampanyası, bu mühendislik mirasını sadece tarih meraklılarına değil, gündelik hayatın telaşında bu yapıların yanından geçip giden milyonlarca İstanbulluya da açıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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