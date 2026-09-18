1600 Yıllık Tarihi Yapının Giriş Ücreti 1 TL’ye Düşürüldü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin en özel tarihi yapılarından biri olan Şerefiye Sarnıcı için bugünden itibaren geçerli olacak yeni bir uygulamayı duyurdu. T.C. kimlik kartını gösteren vatandaşlar, 1.600 yıllık sarnıca artık sadece 1 TL ödeyerek girebilecek. İBB'nin amacı, İstanbulluları kentin çoğu zaman gözden kaçan bu tarihi mirasıyla daha sık buluşturmak.
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İBB, 1600 yıllık sarnıca girişi kimlik kartıyla 1 TL'ye indirdi.
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Duvarları 2,5 metre kalınlığında: Sarnıcın mühendislik detayları şaşırtıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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