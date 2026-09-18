1600 Yıllık Tarihi Yapının Giriş Ücreti 1 TL’ye Düşürüldü

Fatih'te yer alan Şerefiye Sarnıcı, İstanbul'un Bizans dönemine uzanan en dikkat çekici yeraltı yapılarından biri olarak biliniyor. İBB'nin duyurusuna göre bugünden itibaren gişede T.C. kimlik kartını gösteren her vatandaş, normalde çok daha yüksek olan giriş ücreti yerine yalnızca 1 TL ödeyecek. Belediye, bu adımla hem yerli ziyaretçi sayısını artırmayı hem de kentin az bilinen tarihi köşelerinin daha görünür olmasını hedefliyor.

Sarnıcın büyüklüğü de bu ilgiyi hak ediyor: yapı yaklaşık 24x40 metre ölçülerinde, tavan yüksekliği ise 11 metreyi buluyor. İç mekanı 45 tonoz ve Marmara mermerinden özel olarak işlenmiş 32 sütun taşıyor. Sütun başlıklarındaki Korint tarzı akantus yaprağı süslemeleri, yapının 1.600 yıl önceki işçilik kalitesini bugüne kadar taşımış durumda.

İBB'den yapılan açıklamada, 'Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Şerefiye Sarnıcı giriş ücreti yalnızca 1 TL!' dedi.