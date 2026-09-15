Mağarada 45 Bin Yıllık Kristal Buldu: İnsanlık Tarihini Baştan Yazdı
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Kaynak: https://www.futura-sciences.com/en/th...
Fransa’nın güneybatısında yer alan Abri des Merveilles kaya sığınağında yürütülen arkeolojik çalışmalarda elde edilen 45.000 ila 80.000 yıllık bir kaya kristali kazıyıcı, bilim dünyasının Neandertal insanı hakkındaki geleneksel görüşlerini yeniden şekillendiriyor. Amerikan Ön Tarih Araştırmaları Okulu tarafından gün yüzüne çıkarılan yarı saydam nesne, eski çağ insanının yalnızca işlevselliğe değil, görsel niteliğe ve gelişmiş işçiliğe de önem verdiğini ortaya koyan en somut kanıtlar arasında gösteriliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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