Mağarada 45 Bin Yıllık Kristal Buldu: İnsanlık Tarihini Baştan Yazdı

Dönemin insanları genellikle kolay kırılan ve zahmetsizce keskin kenarlar oluşturan çakmak taşı veya çört gibi malzemeleri tercih ederken, kaya kristalinin seçilmiş olması dikkat çekici bir detay olarak değerlendiriliyor. Mikrokristalin kuvars yapısındaki kaya kristali, düzgün kırılmaya direnç göstermesi nedeniyle biçimlendirilmesi son derece yüksek hassasiyet ve ustalık gerektiren bir malzeme olarak tanınıyor. İşlenmesindeki güçlüklere rağmen elde edilen şeffaf ve estetik aletler, Neandertal yerleşimlerinde son derece nadir rastlanan bir zanaat örneği sunuyor. Bölgedeki kesin tarihlendirme ise toprak katmanları, tipolojik incelemeler ve alanda bulunan bir Neandertal azı dişi referans alınarak yapılıyor.