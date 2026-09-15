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Mağarada 45 Bin Yıllık Kristal Buldu: İnsanlık Tarihini Baştan Yazdı

Mağarada 45 Bin Yıllık Kristal Buldu: İnsanlık Tarihini Baştan Yazdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 16:20
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Fransa’nın güneybatısında yer alan Abri des Merveilles kaya sığınağında yürütülen arkeolojik çalışmalarda elde edilen 45.000 ila 80.000 yıllık bir kaya kristali kazıyıcı, bilim dünyasının Neandertal insanı hakkındaki geleneksel görüşlerini yeniden şekillendiriyor. Amerikan Ön Tarih Araştırmaları Okulu tarafından gün yüzüne çıkarılan yarı saydam nesne, eski çağ insanının yalnızca işlevselliğe değil, görsel niteliğe ve gelişmiş işçiliğe de önem verdiğini ortaya koyan en somut kanıtlar arasında gösteriliyor.

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Kaynak: https://www.futura-sciences.com/en/th...
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Arkeologlar Dordogne Vadisi’ndeki Kazılarda Neandertallerin Kendi Atölyelerini Kurduklarını Tespit Etti

Arkeologlar Dordogne Vadisi’ndeki Kazılarda Neandertallerin Kendi Atölyelerini Kurduklarını Tespit Etti

Beş yıl süren araştırma projesini yöneten George Grant MacCurdy ve ekibi, 1924 ile 1929 yılları arasında bölgedeki tortu katmanlarından toplam yedi adet kaya kristali alet çıkardı. İlk saha sezonunda bulunan sarımsı ve şeffaf kazıyıcının ardından, sonraki süreçte altı kristal buluntuya daha ulaşıldı. Aynı tabakada yer alan küçük kuvars yontma parçaları ise Neandertallerin bu araçları sığınağa dışarıdan hazır getirmediğini, doğrudan alan içerisinde şekillendirdiğini gösterdi. Yapılan incelemeler doğrultusunda, kullanılan ham kristalin Dordogne Vadisi’nden geçen Vézère Nehri’nin yukarı çığırlarından toplandığı belirlendi.

İşlenmesi Zor Kristal Taşın Seçilmesi Neandertallerin Malzeme Konusundaki Ustalığını Gösteriyor

İşlenmesi Zor Kristal Taşın Seçilmesi Neandertallerin Malzeme Konusundaki Ustalığını Gösteriyor

Dönemin insanları genellikle kolay kırılan ve zahmetsizce keskin kenarlar oluşturan çakmak taşı veya çört gibi malzemeleri tercih ederken, kaya kristalinin seçilmiş olması dikkat çekici bir detay olarak değerlendiriliyor. Mikrokristalin kuvars yapısındaki kaya kristali, düzgün kırılmaya direnç göstermesi nedeniyle biçimlendirilmesi son derece yüksek hassasiyet ve ustalık gerektiren bir malzeme olarak tanınıyor. İşlenmesindeki güçlüklere rağmen elde edilen şeffaf ve estetik aletler, Neandertal yerleşimlerinde son derece nadir rastlanan bir zanaat örneği sunuyor. Bölgedeki kesin tarihlendirme ise toprak katmanları, tipolojik incelemeler ve alanda bulunan bir Neandertal azı dişi referans alınarak yapılıyor.

Bilim İnsanı MacCurdy Neandertallerin Estetik Duyarlılığının Resmen Tanınması Gerektiğini Savunuyor

Bilim İnsanı MacCurdy Neandertallerin Estetik Duyarlılığının Resmen Tanınması Gerektiğini Savunuyor

Saha sonuçlarını 1931 yılında yayımladığı bilimsel makale ile kamuoyuna sunan MacCurdy, Neandertallerin malzemeleri yalnızca kullanım amacı doğrultusunda değil, görsel çekiciliklerine göre de seçtiklerini ifade ediyor. Neandertallerin ince sanatçılar olmasalar bile biçim ve renk güzelliğine dair belirgin bir algıya sahip olduklarını belirten uzmanlar, bu toplulukların estetik yeteneklerinin tarihsel süreçte hak ettiği değeri görmesi gerektiğini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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