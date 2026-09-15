İnsanlar Uçurumdan Düşmesin Diye Dağı Çekiç ve Keskiyle 30 Yıl Boyunca Deldi
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Japonya’da bir Budist rahip, uçurum kenarındaki patikada insanların ve hayvanların yaşamını yitirdiğini görünce dağın içinden güvenli bir yol açmaya karar verdi. Zenkai adlı rahibin 18. yüzyılda başladığı çalışma yaklaşık 30 yıl sürdü. Çekiç ve keskiyle açılan Ao-no-Domon, daha sonra ücret karşılığında kullanılan ilk yollardan biri olarak tanındı.
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Eski patikada insanlar ve hayvanlar nehre düşüyordu
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Geçiş ücreti alınması yolu Japonya tarihinde farklı bir yere taşıdı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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