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İnsanlar Uçurumdan Düşmesin Diye Dağı Çekiç ve Keskiyle 30 Yıl Boyunca Deldi

İnsanlar Uçurumdan Düşmesin Diye Dağı Çekiç ve Keskiyle 30 Yıl Boyunca Deldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 16:32
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Japonya’da bir Budist rahip, uçurum kenarındaki patikada insanların ve hayvanların yaşamını yitirdiğini görünce dağın içinden güvenli bir yol açmaya karar verdi. Zenkai adlı rahibin 18. yüzyılda başladığı çalışma yaklaşık 30 yıl sürdü. Çekiç ve keskiyle açılan Ao-no-Domon, daha sonra ücret karşılığında kullanılan ilk yollardan biri olarak tanındı.

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Eski patikada insanlar ve hayvanlar nehre düşüyordu

Eski patikada insanlar ve hayvanlar nehre düşüyordu

Ao-no-Domon, Japonya’nın Oita bölgesindeki Yamakuni Nehri ile Kyoshuho kayalıkları arasında bulunuyor. Bölgedeki eski yol, sarp kaya duvarı ile nehir arasındaki son derece dar bir patikadan oluşuyordu. Özellikle Rakanji Tapınağı’na ulaşmaya çalışan yolcular ve yük hayvanları bu tehlikeli geçidi kullanmak zorundaydı.

Anlatıya göre Zenkai, uçurumdan düşerek yaşamını yitiren insanları ve hayvanları gördükten sonra kayalıkların içinden tünel açmaya karar verdi. Çalışmaya 1730’lu yıllarda başlayan rahip, kayayı parçalamak için ağırlıklı olarak çekiç, keski ve benzeri el aletleri kullandı.

İlk yıllarda büyük ölçüde tek başına çalışan Zenkai’ye daha sonra başka işçilerin de yardım ettiği düşünülüyor. Yaklaşık 30 yılın sonunda 342 metrelik geçit tamamlandı. Günümüze ulaşan bölümün yaklaşık 144 metresinde el aletleriyle gerçekleştirilen ilk kazının izleri görülebiliyor.

Geçiş ücreti alınması yolu Japonya tarihinde farklı bir yere taşıdı

Geçiş ücreti alınması yolu Japonya tarihinde farklı bir yere taşıdı

Yeni geçit, yolcuların nehir kenarındaki ölümcül patikayı kullanmadan kayalıkların arasından ilerlemesini sağladı. Açılan boşluk yalnızca yayaların değil, yük taşıyan hayvanların da daha güvenli biçimde bölgeden geçmesine imkân verdi.

Tünel açıldıktan sonra geçiş yapanlardan belirli bir ücret alınmaya başlandı. Kaynaklarda yaya yolculardan dört mon, yük taşıyan hayvanlardan ise daha yüksek bir ücret alındığı aktarılıyor. Bu uygulama nedeniyle Ao-no-Domon, Japonya’nın en eski ücretli yollarından biri olarak kabul ediliyor.

Geçidin bazı bölümleri sonraki yıllarda araç trafiğine uygun hâle getirilirken el işçiliğiyle açılan özgün kısımlar korundu. Kayaların üzerindeki keski izleri, Zenkai’nin heykeli ve çalışmada kullanıldığı söylenen aletler hikâyenin günümüze ulaşmasını sağladı. Alan bugün Oita’nın tarihî miras noktaları arasında bulunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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