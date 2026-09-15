İnsanlar Uçurumdan Düşmesin Diye Dağı Çekiç ve Keskiyle 30 Yıl Boyunca Deldi

Ao-no-Domon, Japonya’nın Oita bölgesindeki Yamakuni Nehri ile Kyoshuho kayalıkları arasında bulunuyor. Bölgedeki eski yol, sarp kaya duvarı ile nehir arasındaki son derece dar bir patikadan oluşuyordu. Özellikle Rakanji Tapınağı’na ulaşmaya çalışan yolcular ve yük hayvanları bu tehlikeli geçidi kullanmak zorundaydı.

Anlatıya göre Zenkai, uçurumdan düşerek yaşamını yitiren insanları ve hayvanları gördükten sonra kayalıkların içinden tünel açmaya karar verdi. Çalışmaya 1730’lu yıllarda başlayan rahip, kayayı parçalamak için ağırlıklı olarak çekiç, keski ve benzeri el aletleri kullandı.

İlk yıllarda büyük ölçüde tek başına çalışan Zenkai’ye daha sonra başka işçilerin de yardım ettiği düşünülüyor. Yaklaşık 30 yılın sonunda 342 metrelik geçit tamamlandı. Günümüze ulaşan bölümün yaklaşık 144 metresinde el aletleriyle gerçekleştirilen ilk kazının izleri görülebiliyor.