Bir X Kullanıcısının Kullandığı Yazı Fontu Goygoycuların Diline Düştü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hepimiz akıllı telefonlarımızı gerek göz zevkimize gerek kullanım alışkanlıklarımıza göre kişiselleştirebiliyoruz. Temalar ve duvar kağıtları kadar kendimize göre yazı tipleri de seçebiliyoruz. Plakçısıyla yazışan bir X kullanıcısı yazışmasını paylaştı. Ancak sosyal medya ahalisine ilginç gelen yazışmadan çok kullanılan font oldu. Çeşitli benzetmelerle bu font kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fontu başka karakterlere benzetenler de oldu.
👇
Kör olan da var...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Farklı benzetmeler yapan da...
Bazıları da Umut Sarıkaya'yı referans gösterdi.
Benzetmeler çoğaldı.
Ve font adeta mizahi bir sıra gecesi gibi herkesin şahsi şakasını yaptığı bir duruma düştü.
2010'lar havası vermesi de unutulmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın