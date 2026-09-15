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Goygoy
Bir X Kullanıcısının Kullandığı Yazı Fontu Goygoycuların Diline Düştü

Bir X Kullanıcısının Kullandığı Yazı Fontu Goygoycuların Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.09.2026 - 16:43
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Hepimiz akıllı telefonlarımızı gerek göz zevkimize gerek kullanım alışkanlıklarımıza göre kişiselleştirebiliyoruz. Temalar ve duvar kağıtları kadar kendimize göre yazı tipleri de seçebiliyoruz. Plakçısıyla yazışan bir X kullanıcısı yazışmasını paylaştı. Ancak sosyal medya ahalisine ilginç gelen yazışmadan çok kullanılan font oldu. Çeşitli benzetmelerle bu font kısa sürede viral oldu.

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Paylaşım şöyleydi:

Paylaşım şöyleydi:
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Tabii önce yazıyı okuyabilmek gerekiyor.

Fontu başka karakterlere benzetenler de oldu.

Fontu başka karakterlere benzetenler de oldu.
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👇

👇
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Kör olan da var...

Kör olan da var...
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Farklı benzetmeler yapan da...

Farklı benzetmeler yapan da...
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Bazıları da Umut Sarıkaya'yı referans gösterdi.

Bazıları da Umut Sarıkaya'yı referans gösterdi.
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Benzetmeler çoğaldı.

Benzetmeler çoğaldı.
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Ve font adeta mizahi bir sıra gecesi gibi herkesin şahsi şakasını yaptığı bir duruma düştü.

Ve font adeta mizahi bir sıra gecesi gibi herkesin şahsi şakasını yaptığı bir duruma düştü.
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2010'lar havası vermesi de unutulmadı.

2010'lar havası vermesi de unutulmadı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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