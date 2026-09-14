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Karıştırılan Ünlülerden ÖSYM'nin Kayıp Parçasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Karıştırılan Ünlülerden ÖSYM'nin Kayıp Parçasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.09.2026 - 18:05
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Eski ismi Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım haftayı kapatırken kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Her zaman işe yarar.

Her zaman işe yarar.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Akıma farklı bir bakış açısı...

Akıma farklı bir bakış açısı...
twitter.com

Bu nasıl bir benzetme?

Bu nasıl bir benzetme?
twitter.com
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Hiç şaşmaz.

Hiç şaşmaz.
twitter.com

Kedisiz olmaz.

Kedisiz olmaz.
twitter.com

Malum okulun ilk günü...

Malum okulun ilk günü...
twitter.com

Harika bir akım...

Harika bir akım...
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Tebrik etmek lazım.

Tebrik etmek lazım.
twitter.com
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Siyaset sanatı...

Siyaset sanatı...
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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