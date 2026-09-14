Karıştırılan Ünlülerden ÖSYM'nin Kayıp Parçasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Eski ismi Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım haftayı kapatırken kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?
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Başlıyoruz!
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Her zaman işe yarar.
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Akıma farklı bir bakış açısı...
Bu nasıl bir benzetme?
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Hiç şaşmaz.
Kedisiz olmaz.
Malum okulun ilk günü...
Harika bir akım...
Tebrik etmek lazım.
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Siyaset sanatı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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