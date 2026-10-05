article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Kadir İnanır'ın Miras Kavgasına Dahil Oldu: Yeğeni Levent İnanır'a Sert Tepki!

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Kadir İnanır'ın Miras Kavgasına Dahil Oldu: Yeğeni Levent İnanır'a Sert Tepki!

Kadir İnanır
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
05.10.2026 - 08:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kadir İnanır'ın ardından alevlenen miras kavgasına bu kez Yeşilçam'dan tanıdık bir ses karıştı. Usta oyuncunun gençlik yıllarından beri dostu olan Halil Ergün, dayısının mirası hakkında konuşmayı sürdüren yeğen Levent İnanır'a sitem etti. 

Kaynak: Sabah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, Kadir İnanır'ın gençlik yıllarından beri dostuydu.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, Kadir İnanır'ın gençlik yıllarından beri dostuydu.

Kadir İnanır'ın 26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Acıyı en derinden yaşayanlardan biri de gençlik yıllarından beri İnanır'ın dostu olan Halil Ergün'dü. Usta oyuncu, 28 Haziran'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreninde dostunu son yolculuğuna uğurladı.

Törende kısa konuşan Ergün'ün ağzından yalnızca şu sözler dökülmüştü: 'Büyük bir insanımızı kaybettik. Bizi yalnız bıraktı.' Ancak yasın üzerinden çok geçmeden gündem değişti. İnanır'ın geride bıraktığı servet, aileyi ve yakın çevresini karşı karşıya getirdi.

Kadir İnanır'ın mirası kime kaldı sorusu, Levent İnanır'ın 'irade sorunu' iddiasıyla alevlenmişti.

Kadir İnanır'ın mirası kime kaldı sorusu, Levent İnanır'ın 'irade sorunu' iddiasıyla alevlenmişti.

Vasiyetnamelerin 17 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyordu. Ancak üç mirasçıya tebligat ulaşmayınca süreç 17 Aralık'a ertelendi. Mirasçı sayısının 28 olduğu açıklanırken Levent İnanır adliye çıkışında bomba bir iddia ortaya attı: 'Sevgili Kadir dayımın irade sorunu vardı.' Yeğene göre vasiyetin üç kez değiştirilmesi bile başlı başına bir soru işaretiydi.

İşin içinde bir de eski eş var. Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar bu sözlere sert çıktı, ardından yıllar önce şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini iddia etti. Menajerinin açıklamasına göre mahkeme, Levent İnanır hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı verdi.

Vasiyetin içeriğine dair ise farklı iddialar var. Bazı haberler servetin 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakıldığını yazarken, Sabah yazarı Mevlüt Tezel'e göre Kural'a emanet edilen servetin kendisi değil yönetimi.

Halil Ergün, miras konusunda kızgın olduğunu söyleyip Levent İnanır'a 'ayıp ediyor' diye seslendi.

Halil Ergün, miras konusunda kızgın olduğunu söyleyip Levent İnanır'a 'ayıp ediyor' diye seslendi.

Tartışma büyürken Halil Ergün de sessiz kalmadı. Dostunun kaybını anlatırken 'Kadir'i kaybettik. Bir kuşak gitmeye başladı. Bu beni çok etkiliyor. Kadir, izler bırakmış bir arkadaşım' dedi.

Asıl çıkış ise sözlerinin devamında geldi. 'Fakat miras konusunda kızgınım. Levent de ayıp ediyor. Konuyu kapatsınlar, Kadir'imi rahatsız etmesinler' diyen Ali Rıza Bey, tartışmanın odağındaki yeğene açık açık sitem etti. Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili son sözü ise 17 Aralık'taki duruşma söyleyecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın