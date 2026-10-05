Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Kadir İnanır'ın Miras Kavgasına Dahil Oldu: Yeğeni Levent İnanır'a Sert Tepki!
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Kadir İnanır'ın ardından alevlenen miras kavgasına bu kez Yeşilçam'dan tanıdık bir ses karıştı. Usta oyuncunun gençlik yıllarından beri dostu olan Halil Ergün, dayısının mirası hakkında konuşmayı sürdüren yeğen Levent İnanır'a sitem etti.
Kaynak: Sabah
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Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, Kadir İnanır'ın gençlik yıllarından beri dostuydu.
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Kadir İnanır'ın mirası kime kaldı sorusu, Levent İnanır'ın 'irade sorunu' iddiasıyla alevlenmişti.
Halil Ergün, miras konusunda kızgın olduğunu söyleyip Levent İnanır'a 'ayıp ediyor' diye seslendi.
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