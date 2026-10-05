Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Kadir İnanır'ın Miras Kavgasına Dahil Oldu: Yeğeni Levent İnanır'a Sert Tepki!

Vasiyetnamelerin 17 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyordu. Ancak üç mirasçıya tebligat ulaşmayınca süreç 17 Aralık'a ertelendi. Mirasçı sayısının 28 olduğu açıklanırken Levent İnanır adliye çıkışında bomba bir iddia ortaya attı: 'Sevgili Kadir dayımın irade sorunu vardı.' Yeğene göre vasiyetin üç kez değiştirilmesi bile başlı başına bir soru işaretiydi.

İşin içinde bir de eski eş var. Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar bu sözlere sert çıktı, ardından yıllar önce şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini iddia etti. Menajerinin açıklamasına göre mahkeme, Levent İnanır hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı verdi.

Vasiyetin içeriğine dair ise farklı iddialar var. Bazı haberler servetin 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakıldığını yazarken, Sabah yazarı Mevlüt Tezel'e göre Kural'a emanet edilen servetin kendisi değil yönetimi.