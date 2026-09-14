Okulun İlk Gününü Mizahıyla Yorumlayan Kişiler
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Yaz tatili bitti, sınıflar yeniden doldu ve sosyal medya bu yılki 'okulun ilk günü' klasiğini yine es geçmedi. Okulun ilk günü ile ilgili paylaşımlar saatler içinde binlerce beğeniye ulaştı: geçen seneye kadar uzun saçıyla tanınan bir isim bambaşka bir tıraşla sınıfa dönerken, ilk kez sırt çantası takıp kapıdan çıkan birinci sınıf öğrencisinin şaşkınlığı da ekran görüntüsü olarak dolaştı. Güne okulun ilk günü goygoyu damga vurdu.
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Yıllardır uzun saçıyla tanıdığımız isim, okulun ilk günü böyle çıkageldi
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Yarın lise aşkını görecek olmanın heyecanı resmen ekrandan taştı
Liseliler neden sessiz? Çünkü telefonlar daha kapıda kutuya kondu
Okulun ilk günü birinci sınıf öğrencilerinin yüzündeki ifade tam olarak buydu
Otobüste gürültücü lise grubuyla karşılaşınca hissedilen o an
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Yeni okula adapte olamamayı bu kadar dramatik anlatan başka kare yok
Okulun ilk günü birinin bizi arkadaş edinmesini beklerken yaşanan gerilim
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Üç aylık yetişkin iktidarı sona erdi, sokaklar yeniden çocuklara emanet
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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