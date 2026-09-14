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Goygoy
Okulun İlk Gününü Mizahıyla Yorumlayan Kişiler

Okulun İlk Gününü Mizahıyla Yorumlayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.09.2026 - 16:11
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Yaz tatili bitti, sınıflar yeniden doldu ve sosyal medya bu yılki 'okulun ilk günü' klasiğini yine es geçmedi. Okulun ilk günü ile ilgili paylaşımlar saatler içinde binlerce beğeniye ulaştı: geçen seneye kadar uzun saçıyla tanınan bir isim bambaşka bir tıraşla sınıfa dönerken, ilk kez sırt çantası takıp kapıdan çıkan birinci sınıf öğrencisinin şaşkınlığı da ekran görüntüsü olarak dolaştı. Güne okulun ilk günü goygoyu damga vurdu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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