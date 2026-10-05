Marmara Denizi'nde Korkutan Görüntü: Yalova'da Denize Karışan Kırmızı Sıvı İçin İnceleme Başlatıldı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü'de Dantel Sitesi önündeki Marmara Denizi kıyısında, deniz yüzeyine yayılan kırmızı renkli sıvı görenleri endişelendirdi. Durumu fark eden vatandaşlar yetkililere haber verdi, sıvının içeriği ve nereden denize ulaştığı için inceleme başlatıldı.
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Dantel Sitesi önünde denize karışan kırmızı renkli sıvıyı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
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Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sıvının içeriğini ve denize ulaştığı noktayı belirlemek için çalışma başlattı.
Aynı noktada 23 Temmuz 2025'te de atık yağ olduğu düşünülen bir madde deniz yüzeyinde görülmüştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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