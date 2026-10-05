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Marmara Denizi'nde Korkutan Görüntü: Yalova'da Denize Karışan Kırmızı Sıvı İçin İnceleme Başlatıldı

Marmara Denizi'nde Korkutan Görüntü: Yalova'da Denize Karışan Kırmızı Sıvı İçin İnceleme Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 08:27
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü'de Dantel Sitesi önündeki Marmara Denizi kıyısında, deniz yüzeyine yayılan kırmızı renkli sıvı görenleri endişelendirdi. Durumu fark eden vatandaşlar yetkililere haber verdi, sıvının içeriği ve nereden denize ulaştığı için inceleme başlatıldı.

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Dantel Sitesi önünde denize karışan kırmızı renkli sıvıyı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Dantel Sitesi önünde denize karışan kırmızı renkli sıvıyı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Edinilen bilgiye göre sıvı, Taşköprü'deki Dantel Sitesi'nin önünde deniz yüzeyine yayıldı. Bölge sakinleri görüntüyü fark edince kirliliğin kaynağının araştırılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Kıyıya ulaşan hattın çevresinde köpüklenme ve koyu renkli su göze çarpıyor. Sıvının ne olduğu ise henüz açıklanmadı.

Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sıvının içeriğini ve denize ulaştığı noktayı belirlemek için çalışma başlattı.

Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sıvının içeriğini ve denize ulaştığı noktayı belirlemek için çalışma başlattı.

Yetkililer, yapılacak inceleme ve laboratuvar analizlerinin ardından sıvının içeriğinin ve hangi noktadan denize ulaştığının netleşeceğini belirtti.

Vatandaşlar ise aynı bölgede kirlilik görüntülerinin tekrarlanmasından rahatsız. Kaynağın tespit edilip yeniden yaşanmaması için önlem alınması isteniyor.

Aynı noktada 23 Temmuz 2025'te de atık yağ olduğu düşünülen bir madde deniz yüzeyinde görülmüştü.

Aynı noktada 23 Temmuz 2025'te de atık yağ olduğu düşünülen bir madde deniz yüzeyinde görülmüştü.

O olayda yapılan incelemede, kirliliğin yağmur suyu hattı üzerinden denize ulaştığı belirlenmişti. Bölgedeki işletmelerde de denetim yapılmıştı.

Denetimlerde bir işletmenin atık yağ alanındaki malzemenin denize ulaşan maddeyle görsel benzerlik taşıdığı görüldü ve numune alınarak analize gönderildi. Bu kez de benzer bir tablo olup olmadığı, alınacak numunelerin sonuçlarıyla ortaya çıkacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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