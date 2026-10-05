Marmara Denizi'nde Korkutan Görüntü: Yalova'da Denize Karışan Kırmızı Sıvı İçin İnceleme Başlatıldı

O olayda yapılan incelemede, kirliliğin yağmur suyu hattı üzerinden denize ulaştığı belirlenmişti. Bölgedeki işletmelerde de denetim yapılmıştı.

Denetimlerde bir işletmenin atık yağ alanındaki malzemenin denize ulaşan maddeyle görsel benzerlik taşıdığı görüldü ve numune alınarak analize gönderildi. Bu kez de benzer bir tablo olup olmadığı, alınacak numunelerin sonuçlarıyla ortaya çıkacak.