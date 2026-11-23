Hayvanın sahibi Lily Burroughs, haberi duyunca 'Sadece 'amanın yine yaptı' diye düşündüm' dedi. Zira Zeus daha önce de Londra Stansted Havalimanı'na gitmişti. Eskiden mahalledeki markette takılmasıyla bilinen kediye iki takip cihazı takılmış durumda.

Burroughs, Zeus'u daha önce de evde tutmaya çalıştığını ancak kedinin kendine zarar verdiğini ve sürekli kaçmaya çalıştığını anlattı. Kapalı mekanda kalmaktan memnun olmayan kedinin oldukça sosyal olduğunu ve insanları izlemeyi sevdiğini söyleyen Burroughs, Braintree'den Londra'ya yolculuğun Zeus'un şimdiye kadarki en uzak mesafesi olduğunu belirtti. Burroughs, fırsat bulsa kedinin daha da uzağa gideceğini düşünüyor. Kedisini geri getiren şefkatli personele teşekkür etmeyi de unutmadı.