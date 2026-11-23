Trene Binip Londra'ya Giden Kedi: Daha Önce Kaçıp Havalimanı’na Gitmiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Britanya'da dört yaşındaki Zeus isimli bir kedi, Essex'ten bindiği trenle 60 kilometre uzaklıktaki başkent Londra'ya gitti. Kedinin sahibi olaya şaşkınlık duymadığını söylüyor, çünkü Zeus daha önce de benzer bir yolculuk yapmış.
Detaylar 👇
Kaynak: BBC
Zeus, Essex'teki Braintree'den 20.08 trenine bindi ve Liverpool Street istasyonunda personel tarafından yakalandı.
Sahibi Lily Burroughs, Zeus'un daha önce de Londra Stansted Havalimanı'na gittiğini ve evde tutulmaktan hoşlanmadığını söylüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın