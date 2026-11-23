18 Yıl Önce Çekilmiş! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın İlk Sezonundan Görülmemiş Kareler
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Fotoğrafçı Mehmet Turgut, 2008'de Kanal D'de başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonunda çektiği 15 kareyi paylaştı. Kostümlü skeç pozları ve ekip fotoğraflarından oluşan arşiv kısa sürede 187 bini aşkın görüntülemeye ulaştı. Yorumlarda nostalji öne çıktı, en çok konuşulan kare ise serinin ikinci fotoğrafı oldu.
Fotoğrafçı Mehmet Turgut, Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın 2008'de çektiği ilk sezon karelerini 18 yıl sonra paylaştı.
Yılmaz Erdoğan'ın kurduğu program 2008'de Kanal D'de başladı, dört sezon boyunca ekranda kaldı
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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