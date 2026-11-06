Çok Güzel Hareketler 2'ye Veda Edip Bir Yıl Sonra Dönmüştü: Emre Aslan Ayrılık Sebebini İtiraf Etti!

Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda rol aldıktan sonra Yılmaz Erdoğan'la tanışan Emre Aslan, BKM Mutfak imzalı Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna katılarak kısa sürede programın en tanınan genç isimlerinden biri haline geldi. Talk Show Perileri'nde anlattığına göre BKM'yle 18 yaşında tanışan ve 19'unda anlaşma imzalayan oyuncu, bugün 28 yaşında ve yaklaşık on yıldır bu ekibin bir parçası.

Skeçlerdeki enerjisi ve doğal mizahıyla izleyicinin gönlünde yer edinen Aslan, Eylül 2022'de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla programa veda edince hayranlarını hem şaşırtmış hem de üzmüştü. O dönem ayrılığın nedeni hiç açıklanmamış, genç oyuncunun yaklaşık bir yıl sonra ekibe geri dönmesi de 'Emre Aslan ÇGH'den neden ayrıldı?' sorusunu yanıtsız bırakmıştı.