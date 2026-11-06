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Çok Güzel Hareketler 2'ye Veda Edip Bir Yıl Sonra Dönmüştü: Emre Aslan Ayrılık Sebebini İtiraf Etti!

Çok Güzel Hareketler 2'ye Veda Edip Bir Yıl Sonra Dönmüştü: Emre Aslan Ayrılık Sebebini İtiraf Etti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 11:12
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Çok Güzel Hareketler 2'nin genç kuşağından Emre Aslan, ekip arkadaşı Tuğba Yılmaz'la birlikte Berfu Yenenler'in YouTube programı Talk Show Perileri'nin konuk koltuğuna oturdu. Kahkahalarla ilerleyen sohbetin en çok konuşulan anı, Aslan'ın yıllar önce programdan neden ayrıldığını ve bir yıl sonra ekibe nasıl geri döndüğünü kendi ağzından anlattığı bölüm oldu. Genç oyuncunun samimi itirafları kısa sürede sosyal medyada da hızla yayıldı.

Kaynak: Berfu Yenenler – Talk Show Perileri

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Emre Aslan, Çok Güzel Hareketler 2 ailesine 19 yaşında katılan genç kuşağın sevilen yüzlerinden biri.

Emre Aslan, Çok Güzel Hareketler 2 ailesine 19 yaşında katılan genç kuşağın sevilen yüzlerinden biri.

Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda rol aldıktan sonra Yılmaz Erdoğan'la tanışan Emre Aslan, BKM Mutfak imzalı Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna katılarak kısa sürede programın en tanınan genç isimlerinden biri haline geldi. Talk Show Perileri'nde anlattığına göre BKM'yle 18 yaşında tanışan ve 19'unda anlaşma imzalayan oyuncu, bugün 28 yaşında ve yaklaşık on yıldır bu ekibin bir parçası.

Skeçlerdeki enerjisi ve doğal mizahıyla izleyicinin gönlünde yer edinen Aslan, Eylül 2022'de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla programa veda edince hayranlarını hem şaşırtmış hem de üzmüştü. O dönem ayrılığın nedeni hiç açıklanmamış, genç oyuncunun yaklaşık bir yıl sonra ekibe geri dönmesi de 'Emre Aslan ÇGH'den neden ayrıldı?' sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

Emre Aslan, Çok Güzel Hareketler'den ayrılma kararını kalabalık kadroda mutlu olamamasına bağladı.

Emre Aslan, Çok Güzel Hareketler'den ayrılma kararını kalabalık kadroda mutlu olamamasına bağladı.

Yıllardır merak edilen bu soruyu Berfu Yenenler doğrudan yöneltince Emre Aslan, kendisinin ayrıldığı dönemde ekipte tam 40 oyuncu bulunduğunu hatırlattı. Bu kadar kalabalık bir ortamda insanın ister istemez mutlu olamayabildiğini anlatan oyuncu, 'Tabii mutlu olmadığım için gittim' diyerek kararının arkasındaki duyguyu açık yüreklilikle paylaştı.

Hikâyenin en tatlı kısmı ise sonrasında yaşandı, çünkü ekip bir süre sonra Aslan'ı geri çağırarak ona 'Seni mutlu edeceğiz' dedi. İş anlamında yenilikler yapıldığını ve kendisine ihtiyaç duyulduğunu duyan oyuncu bu sözlerden çok etkilendiğini, 'İhtiyaç varsa tamam, gerisinin önemi yok' diyerek ekibe döndüğünü anlattı. BKM'yi ev gibi gördüğünü söyleyen Aslan, insanın hayatında bir noktada hep BKM'nin olduğunu ve oraya bir aileye döner gibi döndüğünü de sözlerine ekledi.

Emre Aslan, bir yıllık aradan sonra sahneye ilk çıktığı gece ellerinin titrediğini anlattı.

Geri dönüşün duygusal tarafını da anlatan Emre Aslan, ekipten ayrı kaldığı bir yıl boyunca en çok sahneye çıkmayı özlediğini söyledi. Dönüşün ardından ilk kez sahneye adım attığı anı 'Ölecektim' diye anlatan oyuncu, hayatında ilk defa bir şey yapıyormuş gibi heyecanlandığını ve ellerinin titrediğini, sahneye çıktıktan sonra ise her şeyin normale döndüğünü dile getirdi.

Aynı sohbette Tuğba Yılmaz da ekibin yıllar içinde herkesin kırgınlığını ve rahatsızlığını açıkça söyleyebildiği bir dil oturttuğunu, bu sayede artık işin 'balını yediklerini' anlattı. Programın geleceğine dair de sevindirici bir bilgi verilen sohbette, yeni sezon toplantılarının sürdüğü ve detayların önümüzdeki haftalarda netleşeceği, ancak Çok Güzel Hareketler'in bu yıl da kesinlikle devam edeceği söylendi. Emre Aslan ise BKM'yle birlikte hazırladığı, küçük bir seyirci grubunun dertlerini anlatıp hep birlikte güldüğü 'Terapi' adlı yeni gösterisinin ayrıntılarını da paylaştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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