Çok Güzel Hareketler 2'ye Veda Edip Bir Yıl Sonra Dönmüştü: Emre Aslan Ayrılık Sebebini İtiraf Etti!
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Çok Güzel Hareketler 2'nin genç kuşağından Emre Aslan, ekip arkadaşı Tuğba Yılmaz'la birlikte Berfu Yenenler'in YouTube programı Talk Show Perileri'nin konuk koltuğuna oturdu. Kahkahalarla ilerleyen sohbetin en çok konuşulan anı, Aslan'ın yıllar önce programdan neden ayrıldığını ve bir yıl sonra ekibe nasıl geri döndüğünü kendi ağzından anlattığı bölüm oldu. Genç oyuncunun samimi itirafları kısa sürede sosyal medyada da hızla yayıldı.
Emre Aslan, Çok Güzel Hareketler 2 ailesine 19 yaşında katılan genç kuşağın sevilen yüzlerinden biri.
Emre Aslan, Çok Güzel Hareketler'den ayrılma kararını kalabalık kadroda mutlu olamamasına bağladı.
Emre Aslan, bir yıllık aradan sonra sahneye ilk çıktığı gece ellerinin titrediğini anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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