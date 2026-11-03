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Organize İşler’deki Kam Davulu Sahnesiyle Tepki Toplayan Yılmaz Erdoğan Özür Diledi

Organize İşler’deki Kam Davulu Sahnesiyle Tepki Toplayan Yılmaz Erdoğan Özür Diledi

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 16:48
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Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki kam davulu sahnesiyle haftalardır eleştirilerin hedefinde olan Yılmaz Erdoğan sonunda sessizliğini bozdu. Ünlü isim, GÖK-DER yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından Instagram'dan bir açıklama yayımlayıp özür diledi.

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Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki kam davulu sahnesi, dizi yayına girdiği günden bu yana tartışılıyordu.

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki kam davulu sahnesi, dizi yayına girdiği günden bu yana tartışılıyordu.

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazdığı hem de Asım Noyan olarak başrolünde yer aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim'de Netflix'te yayına girdi. Sekiz bölümlük dizinin en çok konuşulan anı ise kam davulu sahnesi oldu.

Eski Türk inancında kamların ritüellerde kullandığı kutsal bir araç olarak bilinen kam davulunun, suç dünyasının ve yasa dışı madde ticaretinin konu edildiği bir sahnede sıradan bir çalgı gibi kullanılması pek çok izleyicinin tepkisini çekti. Sahneyi kültürel değerlere saygısızlık olarak yorumlayanlar sosyal medyada kısa sürede çoğaldı.

Tepkiler büyüdükçe diziye IMDb'de 1 puan verilmesi yönünde çağrılar yapıldı. İlk günlerde 5,7 civarında olan puan önce 3,3'e, ardından 2,5'e geriledi ve Karun Hazinesi serinin açık ara en düşük puanlı yapımı oldu.

Tepkiler büyürken Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alınmış, kam davulu Altın Portakal'da da konuşulmuştu.

Tepkiler büyürken Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alınmış, kam davulu Altın Portakal'da da konuşulmuştu.

Tartışmanın zirve yaptığı günlerde Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı. Hesabın neden kapatıldığına dair ne X'ten ne de Erdoğan cephesinden resmi bir açıklama geldi.

Konu, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne de taşındı. Festivalin jüri üyelerinden müzisyen Gökhan Kırdar, diziyi doğrudan anmasa da kam davulunun özel adının 'Tüür' olduğunu hatırlattı ve bu enstrümanın uygun ortamlarda kullanılması gerektiğini söyledi.

Bu süre boyunca Yılmaz Erdoğan da Netflix de sahneyle ilgili kamuoyuna dönük bir açıklama yapmamıştı.

Yılmaz Erdoğan, GÖK-DER yöneticileriyle görüştükten sonra yaşananları "bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik" olarak tanımladı.

Yılmaz Erdoğan, GÖK-DER yöneticileriyle görüştükten sonra yaşananları "bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik" olarak tanımladı.

Beklenen açıklama Yılmaz Erdoğan'ın Instagram hesabından geldi. Erdoğan, kendi çağrısı üzerine misafir ettiği GÖK-DER yöneticileriyle bir görüşme yaptığını duyurdu ve kendilerine teşekkür etti.

Görüşmede kam davulunun bir çalgı aleti olarak kullanılmasının kutsiyeti zedelediğini bilmediklerini anlattığını belirten Erdoğan, sahneyi çekerken hiçbir art düşünce taşımadıklarının altını çizdi. Türk milletinin kadim kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine her zaman saygı duyduğunu, bu yaklaşımı yıllardır eserlerinde dile getirdiğini de ekledi.

'Ancak sonuçta söz konusu durumun, bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik olduğunu kabul ederek, kendilerine üzüntümü, ekibim adına ve kendilerinin şahsında, istemeden de olsa duygularını incittiğimiz seyircilerimizden özür dileğimizi ilettim.'

Ünlü isim, paylaşımını 'Karşılıklı anlayışa dayalı görüşmeden dolayı çok memnunum' sözleriyle noktaladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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