Organize İşler’deki Kam Davulu Sahnesiyle Tepki Toplayan Yılmaz Erdoğan Özür Diledi

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazdığı hem de Asım Noyan olarak başrolünde yer aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim'de Netflix'te yayına girdi. Sekiz bölümlük dizinin en çok konuşulan anı ise kam davulu sahnesi oldu.

Eski Türk inancında kamların ritüellerde kullandığı kutsal bir araç olarak bilinen kam davulunun, suç dünyasının ve yasa dışı madde ticaretinin konu edildiği bir sahnede sıradan bir çalgı gibi kullanılması pek çok izleyicinin tepkisini çekti. Sahneyi kültürel değerlere saygısızlık olarak yorumlayanlar sosyal medyada kısa sürede çoğaldı.

Tepkiler büyüdükçe diziye IMDb'de 1 puan verilmesi yönünde çağrılar yapıldı. İlk günlerde 5,7 civarında olan puan önce 3,3'e, ardından 2,5'e geriledi ve Karun Hazinesi serinin açık ara en düşük puanlı yapımı oldu.