Organize İşler’deki Kam Davulu Sahnesiyle Tepki Toplayan Yılmaz Erdoğan Özür Diledi
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Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki kam davulu sahnesiyle haftalardır eleştirilerin hedefinde olan Yılmaz Erdoğan sonunda sessizliğini bozdu. Ünlü isim, GÖK-DER yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından Instagram'dan bir açıklama yayımlayıp özür diledi.
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Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki kam davulu sahnesi, dizi yayına girdiği günden bu yana tartışılıyordu.
Tepkiler büyürken Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alınmış, kam davulu Altın Portakal'da da konuşulmuştu.
Yılmaz Erdoğan, GÖK-DER yöneticileriyle görüştükten sonra yaşananları "bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik" olarak tanımladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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