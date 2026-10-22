Organize İşler'de Ekin Türkmen'i Zorlayan Şey "Sarı Saruhan" Kıvanç Tatlıtuğ'un Göbeği Olmuş
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Netflix'te 16 Ekim'de yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi'nin en çok konuşulan detaylarından biri, Kıvanç Tatlıtuğ'un Sarı Saruhan için büründüğü göbekli hal oldu. Dizide Sarı Saruhan'ın sevgilisi Ecem'i canlandıran Ekin Türkmen ise o görüntünün kamera arkasındaki etkisini Sibel Arna'nın programında anlattı.
KAYNAK. Sibel Arna/ YouTube
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Ekin Türkmen'in yeni işini kutlamak isteyen kız arkadaşlarının ilk sorusu hep aynıymış: "Kıvanç gerçekten o kadar yakışıklı mı?"
Ekin Türkmen, Sarı Saruhan'ın göbekli haliyle karşılıklı oynadığı sahnelerde gülmemek için kendini zor tuttuğunu anlattı.
Ekin Türkmen, Kıvanç Tatlıtuğ'u "bu sektörde bulunamayacak kadar kusursuz bir insan" sözleriyle anlattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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