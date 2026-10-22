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Organize İşler'de Ekin Türkmen'i Zorlayan Şey "Sarı Saruhan" Kıvanç Tatlıtuğ'un Göbeği Olmuş

Organize İşler'de Ekin Türkmen'i Zorlayan Şey "Sarı Saruhan" Kıvanç Tatlıtuğ'un Göbeği Olmuş

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 11:46 Son Güncelleme: 22.10.2026 - 11:48
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Netflix'te 16 Ekim'de yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi'nin en çok konuşulan detaylarından biri, Kıvanç Tatlıtuğ'un Sarı Saruhan için büründüğü göbekli hal oldu. Dizide Sarı Saruhan'ın sevgilisi Ecem'i canlandıran Ekin Türkmen ise o görüntünün kamera arkasındaki etkisini Sibel Arna'nın programında anlattı. 

KAYNAK. Sibel Arna/ YouTube

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Ekin Türkmen'in yeni işini kutlamak isteyen kız arkadaşlarının ilk sorusu hep aynıymış: "Kıvanç gerçekten o kadar yakışıklı mı?"

Ekin Türkmen'in yeni işini kutlamak isteyen kız arkadaşlarının ilk sorusu hep aynıymış: "Kıvanç gerçekten o kadar yakışıklı mı?"

Yılmaz Erdoğan imzalı serinin sekiz bölümlük yeni halkası Organize İşler: Karun Hazinesi, yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor. Küçük Kadınlar, Menekşe ile Halil ve Acı Hayat gibi dizilerden tanıdığımız Ekin Türkmen de dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olarak karşımıza çıkıyor.

Sibel Arna'nın programına konuk olan Türkmen, yeni bir projeye başladığında yakın çevresinden gelen tepkiyi gülerek anlattı: 'Yeni bir iş olduğunda kız arkadaşlarım beni tebrik etmek yerine 'Kıvanç gerçekten o kadar yakışıklı mı?' diye soruyor.'

Oyuncu, partnerini en son dizinin galasında gördüğünü söyleyip o anı da paylaştı: 'Kıvanç'ı en son galada gördüm. Yani sürekli görüyorum ama aradan bir zaman geçti. Galada gördüm, diyorum ki 'Ya sana ne oldu? Giderek nasıl yakışıklı olabilirsin artık?' Her gördüğünde başka bir parlıyor.'

Ekin Türkmen, Sarı Saruhan'ın göbekli haliyle karşılıklı oynadığı sahnelerde gülmemek için kendini zor tuttuğunu anlattı.

Ekin Türkmen, Sarı Saruhan'ın göbekli haliyle karşılıklı oynadığı sahnelerde gülmemek için kendini zor tuttuğunu anlattı.

Organize İşler denince akla ilk gelen kovalamaca ve aksiyon sahneleri olsa da Türkmen'i zorlayan şey bunlar olmamış. Oyuncu, yakışıklılığıyla tanınan partnerini Sarı Saruhan kılığında görmenin set boyunca kendisini nasıl zorladığını şu sözlerle anlattı:

'Gülmemek için çok zor tuttum ben Kıvanç'ı o tipiyle. Hani o yakışıklılığının üstüne o kadar deforme etmiş bir karakteri görmek... O göbeği falan bir de şişiriyor onu. Karşılıklı böyle oynuyoruz. Sonra bir an böyle göbeğini ve tipini izlerken buluyorum kendimi. Tutamıyorum kendimi. Çok acayipti. Ya beni zorlayan şey Kıvanç'la oynamaktı.'

Ekin Türkmen, Kıvanç Tatlıtuğ'u "bu sektörde bulunamayacak kadar kusursuz bir insan" sözleriyle anlattı.

Ekin Türkmen, Kıvanç Tatlıtuğ'u "bu sektörde bulunamayacak kadar kusursuz bir insan" sözleriyle anlattı.

Partnerinin yalnızca dış görünüşüyle konuşulmasının eksik kalacağını düşünen Türkmen, Tatlıtuğ'un karakterine dair de övgü dolu cümleler kurdu: 'Yakışıklılığının ötesinde çok derin, ahlakı çok yüksek, ailesine ve eşine çok düşkün; bu sektörde bulunamayacak kadar kusursuz bir insan.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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