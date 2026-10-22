Organize İşler'de Ekin Türkmen'i Zorlayan Şey "Sarı Saruhan" Kıvanç Tatlıtuğ'un Göbeği Olmuş

Yılmaz Erdoğan imzalı serinin sekiz bölümlük yeni halkası Organize İşler: Karun Hazinesi, yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor. Küçük Kadınlar, Menekşe ile Halil ve Acı Hayat gibi dizilerden tanıdığımız Ekin Türkmen de dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olarak karşımıza çıkıyor.

Sibel Arna'nın programına konuk olan Türkmen, yeni bir projeye başladığında yakın çevresinden gelen tepkiyi gülerek anlattı: 'Yeni bir iş olduğunda kız arkadaşlarım beni tebrik etmek yerine 'Kıvanç gerçekten o kadar yakışıklı mı?' diye soruyor.'

Oyuncu, partnerini en son dizinin galasında gördüğünü söyleyip o anı da paylaştı: 'Kıvanç'ı en son galada gördüm. Yani sürekli görüyorum ama aradan bir zaman geçti. Galada gördüm, diyorum ki 'Ya sana ne oldu? Giderek nasıl yakışıklı olabilirsin artık?' Her gördüğünde başka bir parlıyor.'