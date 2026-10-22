article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yapay Zeka mı Protez mi Diye Tartışılmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Sarı Saruhan Göbeğinin Sırrı Ortaya Çıktı!

Yapay Zeka mı Protez mi Diye Tartışılmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Sarı Saruhan Göbeğinin Sırrı Ortaya Çıktı!

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 07:24 Son Güncelleme: 22.10.2026 - 07:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Netflix'te 16 Ekim'de yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Sarı Saruhan'ı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un göbekli hali, dizinin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Sosyal medyada günlerdir süren 'Kıvanç Tatlıtuğ'un göbeği gerçek mi, protez mi?' tartışmasına, Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında paylaşılan Organize Sohbetler: Beyaz Özel tanıtımında Beyazıt Öztürk'ün sorusuyla beklenmedik bir cevap geldi.

Kaynak: Netflix Türkiye

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan karakterine yedi yıl sonra Organize İşler: Karun Hazinesi ile döndü.

Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan karakterine yedi yıl sonra Organize İşler: Karun Hazinesi ile döndü.

Gümüş, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney ve Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerle yıllarca ekranların en sevilen başrollerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan'la ilk kez 2019'da vizyona giren Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda seyirci karşısına çıkmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği filmde kaba saba tavırları ve akılda kalan replikleriyle sevilen karakter, Netflix'in sekiz bölüm olarak yayına aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi ile geri döndü.

Yılmaz Erdoğan'ın yine Asım Noyan'a hayat verdiği dizide Sarı Saruhan, yorumları ikiye bölünen izleyicinin neredeyse ortak noktada buluştuğu karakter olurken Kıvanç Tatlıtuğ'un rol için geçirdiği fiziksel değişim de en az performansı kadar merak konusu oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un göbeği gerçek mi sorusuna cevap Beyazıt Öztürk'ün programından geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un göbeği gerçek mi sorusuna cevap Beyazıt Öztürk'ün programından geldi.

Dizinin yayına girmesinin ardından Sarı Saruhan'ın tişörtsüz sahnelerindeki belirgin göbek sosyal medyayı salladı; izleyiciler oyuncunun rol için kilo mu aldığını yoksa silikon bir protez mi kullanıldığını tartışmaya başladı. Yapımdan bu konuda resmi bir açıklama gelmezken Netflix Türkiye, 21 Ekim'de YouTube kanalında Organize Sohbetler: Beyaz Özel programının bir dakikalık tanıtımını paylaştı.

Videoda Beyazıt Öztürk, Kıvanç Tatlıtuğ'a 'Göbek senin göbeğin mi gerçekten de?' diye sorunca oyuncu yerinden kalkıp sahnenin ortasına geçti ve görüntülerde açıkça görüldüğü gibi göbeğini bir anda şişirerek stüdyoyu kahkahaya boğdu. Beyaz'ın oyuncunun karnına elini koyduğu anlar dizideki tişörtsüz sahneyle yan yana verilince, videoyu X'te paylaşan izleyiciler de Sarı Saruhan'ın göbeğini Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisinin şişirdiğini fark edip bu beklenmedik yeteneğe şaşırdı.

Beyazıt Öztürk'ün Organize İşler ekibini ağırladığı tam bölüm 23 Ekim'de Netflix Türkiye'de yayınlanacak.

Beyazıt Öztürk'ün Organize İşler ekibini ağırladığı tam bölüm 23 Ekim'de Netflix Türkiye'de yayınlanacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un sahnedeki bu gösterisi, Yılmaz Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu ekibin kahkahalarıyla devam etti ve 'Buralar etli, buralara yüklen.' esprisiyle süren şakalaşma tanıtımın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Yine de oyuncunun Sarı Saruhan için kilo alıp almadığını ya da sahnelerde göbeğini nasıl kullandığını kendi ağzından anlattığı bir açıklama henüz yok.

Beyazıt Öztürk'ün Organize İşler: Karun Hazinesi ekibiyle yaptığı sohbetin tamamı 23 Ekim'de Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayınlanacak; Kıvanç Tatlıtuğ'un göbek sorusuna verdiği yanıtın devamı da tam bölümle birlikte izleyiciyle paylaşılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın