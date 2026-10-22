Yapay Zeka mı Protez mi Diye Tartışılmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Sarı Saruhan Göbeğinin Sırrı Ortaya Çıktı!

Gümüş, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney ve Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerle yıllarca ekranların en sevilen başrollerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan'la ilk kez 2019'da vizyona giren Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda seyirci karşısına çıkmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği filmde kaba saba tavırları ve akılda kalan replikleriyle sevilen karakter, Netflix'in sekiz bölüm olarak yayına aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi ile geri döndü.

Yılmaz Erdoğan'ın yine Asım Noyan'a hayat verdiği dizide Sarı Saruhan, yorumları ikiye bölünen izleyicinin neredeyse ortak noktada buluştuğu karakter olurken Kıvanç Tatlıtuğ'un rol için geçirdiği fiziksel değişim de en az performansı kadar merak konusu oldu.