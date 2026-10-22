Yapay Zeka mı Protez mi Diye Tartışılmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Sarı Saruhan Göbeğinin Sırrı Ortaya Çıktı!
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Netflix'te 16 Ekim'de yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Sarı Saruhan'ı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un göbekli hali, dizinin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Sosyal medyada günlerdir süren 'Kıvanç Tatlıtuğ'un göbeği gerçek mi, protez mi?' tartışmasına, Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında paylaşılan Organize Sohbetler: Beyaz Özel tanıtımında Beyazıt Öztürk'ün sorusuyla beklenmedik bir cevap geldi.
Kaynak: Netflix Türkiye
Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan karakterine yedi yıl sonra Organize İşler: Karun Hazinesi ile döndü.
Kıvanç Tatlıtuğ'un göbeği gerçek mi sorusuna cevap Beyazıt Öztürk'ün programından geldi.
Beyazıt Öztürk'ün Organize İşler ekibini ağırladığı tam bölüm 23 Ekim'de Netflix Türkiye'de yayınlanacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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