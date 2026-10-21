"Sarı Saruhan" Kıvanç Tatlıtuğ'un Karun Hazinesi Kostüm Provasından Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Sarı Saruhan'a yeniden hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un kostüm provasından görüntüler ortaya çıktı! Karakterin kostümlerini hazırlayan ekibin paylaşımında dikkat çeken ayrıntılar var.
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Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Sarı Saruhan karakterinin kostüm provasından görüntüler paylaşıldı.
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Eylül 2025'te çekilen prova karelerinde Sarı Saruhan'ın gömleklerinin tamamının özel dikim olduğu ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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