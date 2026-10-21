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"Sarı Saruhan" Kıvanç Tatlıtuğ'un Karun Hazinesi Kostüm Provasından Görüntüleri Ortaya Çıktı

"Sarı Saruhan" Kıvanç Tatlıtuğ'un Karun Hazinesi Kostüm Provasından Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 14:47
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Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Sarı Saruhan'a yeniden hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un kostüm provasından görüntüler ortaya çıktı! Karakterin kostümlerini hazırlayan ekibin paylaşımında dikkat çeken ayrıntılar var. 

Kostüm Akademisi

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Sarı Saruhan karakterinin kostüm provasından görüntüler paylaşıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Sarı Saruhan karakterinin kostüm provasından görüntüler paylaşıldı.

16 Ekim'de Netflix'te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi, ilk günden beri konuşulmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı, Şenol Sönmez'in yönettiği sekiz bölümlük dizide en çok dikkat çeken isimlerden biri ise yine Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

Tatlıtuğ, 2019 yapımı Organize İşler: Sazan Sarmalı'ndan tanıdığımız Saruhan Zincir, namıdiğer Sarı Saruhan'a geri döndü. Şimdi de karakterin kostümlerini hazırlayan Kostüm Akademisi, Instagram hesabından prova ve set karelerini paylaştı.

Eylül 2025'te çekilen prova karelerinde Sarı Saruhan'ın gömleklerinin tamamının özel dikim olduğu ortaya çıktı.

Eylül 2025'te çekilen prova karelerinde Sarı Saruhan'ın gömleklerinin tamamının özel dikim olduğu ortaya çıktı.

'Saruhan kostüm provası / Eylül 2025' notuyla paylaşılan fotoğraflardan birinde Tatlıtuğ; gri kruvaze ceket, sarı gömlek ve haki pantolonla poz veriyor. Bir başka karede ise çizgili takım elbise, desenli gömlek, tespih ve elindeki güneş gözlüğüyle karşımıza çıkıyor.

Ekibin notuna göre gömleklerin hepsi özel olarak dikildi. Sarı ve toprak tonlarının karaktere çok yakıştığını vurgulayan ekip, aksesuarlara da ayrı bir parantez açtı. Altın kolye, iri yüzükler, saat ve parlak deri ayakkabılar kombini tamamladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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