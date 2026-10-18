Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbekli Hali Gündem Oldu: Gerçek mi, Protez mi?
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Yakışıklığı ve fit fiziğiyle yıllardır gönüllerde taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez alıştığımız görüntüsünden epey uzak bir haliyle karşımıza çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın sevilen Organize İşler serisinin yeni halkası Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Sarı Saruhan karakterine yeniden hayat veren oyuncu, fiziksel değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Koyu renk saçları, bıyığı ve bambaşka tarzı bir yana, Tatlıtuğ'un bu kez göbekli görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Haliyle herkesin aklına aynı soru geldi: Kıvanç Tatlıtuğ gerçekten kilo mı aldı, yoksa gördüğümüz göbek protez mi?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yılmaz Erdoğan'ın sinema dünyasının unutulmazları arasına giren Organize İşler serisi, yıllar sonra Organize İşler: Karun Hazinesi ile geri döndü!
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Hatırlarsanız Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde Saruhan Zincir, namıdiğer Sarı Saruhan karakteriyle karşımıza çıkmış ve alıştığımız rollerinden oldukça farklı bir performans sergilemişti.
Gelelim asıl meseleye! Yıllardır fit fiziğiyle görmeye alışık olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ'u bu kez kocaman bir göbekle görünce biz de bir an durup tekrar baktık!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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