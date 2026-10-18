Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbekli Hali Gündem Oldu: Gerçek mi, Protez mi?

İlk olarak 2005 yılında Organize İşler filmiyle tanıştığımız Asım Noyan ve ekibinin maceraları, 2019 yapımı Organize İşler: Sazan Sarmalı ile devam etmişti. Şimdi ise sevilen hikâye, bu kez sekiz bölümlük bir Netflix dizisi olarak karşımızda. 16 Ekim'de izleyiciyle buluşan, BKM imzalı Organize İşler: Karun Hazinesi'nin senaryosunu yine Yılmaz Erdoğan kaleme alırken yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu gibi isimleri bir araya getiren yapımda, Asım Noyan ve ekibi bu kez gizemli bir hazine haritasının peşine düşüyor.

İstanbul sokaklarından yeraltı dehlizlerine uzanan macerada eski tanıdıklarla yeniden karşılaşırken yepyeni karakterlerle de tanışıyoruz. Tabii dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri, daha önce Sazan Sarmalı'nda da izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ oluyor!