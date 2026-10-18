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Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbekli Hali Gündem Oldu: Gerçek mi, Protez mi?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbekli Hali Gündem Oldu: Gerçek mi, Protez mi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
18.10.2026 - 19:32 Son Güncelleme: 18.10.2026 - 19:33
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Yakışıklığı ve fit fiziğiyle yıllardır gönüllerde taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez alıştığımız görüntüsünden epey uzak bir haliyle karşımıza çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın sevilen Organize İşler serisinin yeni halkası Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Sarı Saruhan karakterine yeniden hayat veren oyuncu, fiziksel değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Koyu renk saçları, bıyığı ve bambaşka tarzı bir yana, Tatlıtuğ'un bu kez göbekli görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 

Haliyle herkesin aklına aynı soru geldi: Kıvanç Tatlıtuğ gerçekten kilo mı aldı, yoksa gördüğümüz göbek protez mi? 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yılmaz Erdoğan'ın sinema dünyasının unutulmazları arasına giren Organize İşler serisi, yıllar sonra Organize İşler: Karun Hazinesi ile geri döndü!

Yılmaz Erdoğan'ın sinema dünyasının unutulmazları arasına giren Organize İşler serisi, yıllar sonra Organize İşler: Karun Hazinesi ile geri döndü!

İlk olarak 2005 yılında Organize İşler filmiyle tanıştığımız Asım Noyan ve ekibinin maceraları, 2019 yapımı Organize İşler: Sazan Sarmalı ile devam etmişti. Şimdi ise sevilen hikâye, bu kez sekiz bölümlük bir Netflix dizisi olarak karşımızda. 16 Ekim'de izleyiciyle buluşan, BKM imzalı Organize İşler: Karun Hazinesi'nin senaryosunu yine Yılmaz Erdoğan kaleme alırken yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu gibi isimleri bir araya getiren yapımda, Asım Noyan ve ekibi bu kez gizemli bir hazine haritasının peşine düşüyor.

İstanbul sokaklarından yeraltı dehlizlerine uzanan macerada eski tanıdıklarla yeniden karşılaşırken yepyeni karakterlerle de tanışıyoruz. Tabii dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri, daha önce Sazan Sarmalı'nda da izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ oluyor!

Hatırlarsanız Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde Saruhan Zincir, namıdiğer Sarı Saruhan karakteriyle karşımıza çıkmış ve alıştığımız rollerinden oldukça farklı bir performans sergilemişti.

Hatırlarsanız Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde Saruhan Zincir, namıdiğer Sarı Saruhan karakteriyle karşımıza çıkmış ve alıştığımız rollerinden oldukça farklı bir performans sergilemişti.

Kumarhane işleten, yeraltı dünyasının kendine has karakterlerinden biri olan Sarı Saruhan; tavırları, konuşma biçimi, kıyafetleri ve kendine özgü havasıyla Tatlıtuğ'un daha önce canlandırdığı karakterlerden epey farklıydı. Bir yanda Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü, Kuzey Güney'in Kuzey'i, Aile'nin Aslan'ı... Diğer yanda bıyıkları, saçları ve raconlarıyla bambaşka bir dünyadan çıkıp gelmiş Sarı Saruhan!

Tatlıtuğ'un yakışıklılığını bir kenara bırakıp karakterin bütün tuhaflıklarını sahiplenmesi, Sarı Saruhan'ı da oyunculuk kariyerinin akılda kalan performanslarından biri haline getirmişti. Organize İşler: Karun Hazinesi ile aynı karaktere yeniden hayat veren oyuncu, bu kez de rolüne uygun imajıyla dikkat çekti. Koyu renk saçları, bıyığı, kirli sakalı ve gösterişli tarzıyla alıştığımız Kıvanç Tatlıtuğ görüntüsünden yine epey uzaktaydı.

Fakat görünen o ki bu defa değişim yalnızca saç ve sakalla sınırlı kalmamış. Sarı Saruhan'ın yeni görüntüsünde gözümüzün ister istemez takıldığı başka bir detay daha var!

Gelelim asıl meseleye! Yıllardır fit fiziğiyle görmeye alışık olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ'u bu kez kocaman bir göbekle görünce biz de bir an durup tekrar baktık!

Gelelim asıl meseleye! Yıllardır fit fiziğiyle görmeye alışık olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ'u bu kez kocaman bir göbekle görünce biz de bir an durup tekrar baktık!

Sosyal medyada paylaşılan karşılaştırma fotoğrafında, bir tarafta teknede karın kaslarıyla poz veren bildiğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, diğer tarafta ise Organize İşler: Karun Hazinesi'nde göbekli haliyle karşımıza çıkan Sarı Saruhan var. İki görüntüyü yan yana görünce insanın aklına ister istemez aynı soru geliyor: Kıvanç Tatlıtuğ rolü için gerçekten kilo mu aldı, yoksa gördüğümüz göbek tamamen protez ve makyajın marifeti mi?

Şimdilik bu sorunun kesin bir cevabı bulunmuyor. Oyuncunun rol için kilo aldığına veya protez göbek kullanıldığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmış değil. Karakterin görünümünde profesyonel makyaj tekniklerinin kullanılmış olabileceği konuşulsa da ayrıntılar henüz netleşmedi. Ama ister gerçek olsun ister protez, yıllardır karın kaslarıyla görmeye alıştığımız Kıvanç Tatlıtuğ'un göbekli versiyonunu da görmüş olduk! Hem de Sarı Saruhan'ın o kendine has havasıyla birlikte...

Behlül'den Kuzey'e, Aslan'dan Sarı Saruhan'a derken Kıvanç Tatlıtuğ'un daha kaç farklı hâlini göreceğiz bilmiyoruz ama göbekli halini de listeye ekledik. Şaka bir yana, Tatlıtuğ'un bir karakter uğruna alıştığımız görüntüsünden bu kadar uzaklaşabilmesi, rolüne ne kadar farklı bir görünüm kazandırabildiğini de gösteriyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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