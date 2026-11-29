Kışa Kalmayı Başardılar: Yaz Dizisi Olarak Başlayıp Reytingleriyle Yeni Sezona Taşınan Diziler
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Kanal D'nin yaz dizisi Daha 17 ile ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u, yeni sezonda da reyting listelerinin üst sıralarında. İki dizi böylece yaz dizisi olarak başlayıp kışa kalan yapımlar arasına girdi. Bu listenin geçmişinde Kiralık Aşk, Erkenci Kuş ve Sen Çal Kapımı gibi hafızalara kazınan diziler var. Peki yazın patlayıp yeni sezona taşınan diğer diziler hangileriydi?
Yaz dizisi olarak başlayan Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul, yeni sezonda da reyting listelerinin zirvesini zorluyor.
2015 yazında başlayan Kiralık Aşk iki sezon, Kırgın Çiçekler ise tam üç sezon ekranda kaldı.
Erkenci Kuş ve Sen Çal Kapımı yazın patlayıp kış sezonuna kalan romantik komedilerdendi.
Kiraz Mevsimi'nden Kalp Yarası'na kadar pek çok yaz dizisi de yeni sezona taşındı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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