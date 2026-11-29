Kar Trakya'dan Giriş Yaptı, İstanbul'da Dere Taştı: Mahsur Kalanlar Oldu
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Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken İstanbul'un kuzeyindeki sağanak Çatalca'da su baskınlarına yol açtı. Meteoroloji de Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yaptı.
İşte detaylar...
Çatalca'da taşan derede mahsur kalan 2 kişi şişme botla kurtarıldı.
Kırklareli'nde kar tipiye döndü, ulaşım aksadı.
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına salı öğleye kadar sürecek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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