Akdoğan, satışın rayiç bedel üzerinden gösterilmesi hâlinde yalnızca bu kısmın sistemden geçeceğini, kalan paranın taraflar arasında nakit olarak ödenmesinin yine risk oluşturacağını belirtti. Akdoğan, bu para trafiğine kötü niyetli üçüncü kişilerin karışabileceğini, istenmeyen adli olayların da yaşanabileceğini söyledi.

Akdoğan'ın önerisi bir 'değer barışı' getirilmesi. Akdoğan'a göre ardından tüm satışların gerçek bedel üzerinden yapılması ve paranın tamamının sistemden geçmesi, bu ticareti çok daha güvenli hâle getirecek.