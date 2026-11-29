Tapuda Salı Günü Yeni Dönem Başlıyor: Ev ve Arsa Alacakları Yakından İlgilendiriyor
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Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi 1 Aralık'ta devreye giriyor. Uzmanlar sistemin alıcı ile satıcı arasındaki güven sorununu çözeceğini söylerken satış bedelinin eksik gösterilmesi ve sahte vekaletle yapılan dolandırıcılıklar konusunda uyarıyor.
İşte detaylar...
Tapu devri ile para transferi birbirine bağlanıyor.
Satış bedeli eksik gösterilirse risk sürüyor.
Sahte vekalete karşı Web Tapu'dan önlem alınabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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