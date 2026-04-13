Tapuda Gerçek Beyanda Bulunmayanlara Büyük Cezalar Yolda

Türkiye genelinde 2026 yılının ilk çeyreğinde gayrimenkul satışları 628 bin 255 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %9,5’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Buna karşılık aynı dönemde tapu harcı gelirleri %73,6 artarak 51 milyar 800 milyon liraya yükseldi. Sektör temsilcileri, bu artışta yılın başında devreye alınan “tapuda gerçek beyan” uygulamasının etkili olduğunu belirtiyor.