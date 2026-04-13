article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Tapuda Gerçek Beyanda Bulunmayanlara Büyük Cezalar Yolda

Tapuda Gerçek Beyanda Bulunmayanlara Büyük Cezalar Yolda

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2026 - 18:25

Yılın ilk çeyreğinde gayrimenkul satışlarında gerileme görülmesine rağmen, tapu harcı gelirlerinde artış kaydedildi. Bu yükselişte “tapuda gerçek beyan” uygulamasının etkili olduğu belirtiliyor.

İstanbul Gayrimenkul Değerlendirme’nin açıklamasında ise tapu harcının alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı tahsil edildiği hatırlatılarak, eksik beyan durumunda her iki tarafın da sorumlu tutulduğu vurgulandı. Açıklamada, yüzde 100 vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanabileceği uyarısı da yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Gerçek beyan" etkisi kendini hissettirmeye başladı.

"Gerçek beyan" etkisi kendini hissettirmeye başladı.

Türkiye genelinde 2026 yılının ilk çeyreğinde gayrimenkul satışları 628 bin 255 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %9,5’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Buna karşılık aynı dönemde tapu harcı gelirleri %73,6 artarak 51 milyar 800 milyon liraya yükseldi. Sektör temsilcileri, bu artışta yılın başında devreye alınan “tapuda gerçek beyan” uygulamasının etkili olduğunu belirtiyor.

Yanlış beyan verenlere risk altında.

Yanlış beyan verenlere risk altında.

İstanbul Gayrimenkul Değerlendirme tarafından yapılan açıklamada, gayrimenkul alım-satımında satış bedelinin tapuda düşük gösterilmesinin geçmişte yaygın bir yöntem olduğu ancak günümüzde ciddi riskler taşıdığı ifade edildi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine atıf yapılan açıklamada, Gelir İdaresi ve ilgili kurumların banka transferleri, ekspertiz raporları ve ilan platformlarındaki verileri birlikte değerlendirerek denetim yaptığı belirtildi. Bu sayede beyan edilen satış bedelinin piyasa gerçekleriyle uyumunun daha etkin şekilde kontrol edildiği vurgulandı.

%100 oranında ceza geliyor.

%100 oranında ceza geliyor.

Açıklamada, satış bedeli ile tapuda beyan edilen tutar arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde gerçek satış değerinin esas alınarak yeniden hesaplama yapılacağı belirtildi.

Bu durumda eksik ödenen tapu harcının tahsil edileceği, ardından %100 vergi ziyaı cezası uygulanacağı ve gecikme faizi işletileceği ifade edildi.

İki taraf da sorumlu olacak.

İki taraf da sorumlu olacak.

Açıklamada, tapu harcının hem alıcı hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödendiği hatırlatılarak, eksik beyan durumunda iki tarafın da hukuki sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

Denetimlerin yalnızca güncel işlemleri değil, geçmiş yıllara ait alım-satımları da kapsayabileceği ifade edilirken, eksik beyanın tespiti halinde “pişmanlık” hükümleri çerçevesinde düzeltme yapılması durumunda ceza uygulanmayabileceği, bazı durumlarda yalnızca faiz ödemesiyle sürecin tamamlanabileceği belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın