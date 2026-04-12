Galatasaray Maçı Sonrası Evren Turhan ve Emre Bol Birbirine Girdi

Evren Turhan ile Emre Bol arasındaki futbol tartışması kısa sürede kontrolden çıkarak kişisel atışmaya dönüştü.

Gerilimin yükseldiği anlarda Turhan’ın, 'Senin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum merak etme sen!' sözleri tansiyonu zirveye taşıdı. Bu çıkışın ardından sert tepki veren Emre Bol, canlı yayında sesini yükselterek 'Bana terbiyesiz diyemezsin! Bana LAN diyemezsin! Terbiyesiz herif' ifadeleriyle karşılık verdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Bol, mikrofonunu çıkararak canlı yayında stüdyoyu terk etti.