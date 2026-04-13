Antalya'da 30 Dakikalık Mesafede İki Farklı Mevsim Yaşanıyor

Toros Dağları’nın en yüksek noktalarından biri olan, teleferikle çıkılabilen ve kış aylarında karla kaplanan Tahtalı Dağı (2365 m), Kemer’de Akdeniz manzarasının en geniş açıyla izlenebildiği özel noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Zirveye ulaşıldığında bir yanda masmavi deniz, diğer yanda karla örtülü dağ siluetleri aynı anda görülebiliyor. Bu zıtlık, bölgeyi ziyaret edenlere kısa sürede farklı iklimleri deneyimleme imkânı sunarak unutulmaz bir atmosfer yaratıyor.