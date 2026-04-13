Antalya'da 30 Dakikalık Mesafede İki Farklı Mevsim Yaşanıyor

Antalya'da 30 Dakikalık Mesafede İki Farklı Mevsim Yaşanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2026 - 17:54

Antalya’da sahillerde bahar havası yaşanırken, yalnızca yarım saatlik bir yolculukla ulaşılan Tahtalı Dağı’nın 2365 metreyi bulan karlı zirvesi, ziyaretçilere iki mevsimi aynı anda deneyimleme fırsatı sunuyor.

Bir tarafta güneşli havanın keyfi yaşanıyor.

Bir tarafta güneşli havanın keyfi yaşanıyor.

Antalya’da sahil kesimlerinde güneşli hava etkisini sürdürürken, bazı vatandaşlar ve turistler denize giriyor, bazıları ise sahilde yürüyüş yaparak vakit geçiriyor. Sahil kesimlerindeki sıcak hava mevsim normallerinin üstünde hissedilirken Antalyalılar bu anların tadını çıkarmayı ihmal etmedi.

Zirve noktalarda ise karlı hava etkisini sürdürüyor.

Zirve noktalarda ise karlı hava etkisini sürdürüyor.

Toros Dağları’nın en yüksek noktalarından biri olan, teleferikle çıkılabilen ve kış aylarında karla kaplanan Tahtalı Dağı (2365 m), Kemer’de Akdeniz manzarasının en geniş açıyla izlenebildiği özel noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Zirveye ulaşıldığında bir yanda masmavi deniz, diğer yanda karla örtülü dağ siluetleri aynı anda görülebiliyor. Bu zıtlık, bölgeyi ziyaret edenlere kısa sürede farklı iklimleri deneyimleme imkânı sunarak unutulmaz bir atmosfer yaratıyor.

Bu iki nokta arasında 30 dakika mesafe var.

Bu iki nokta arasında 30 dakika mesafe var.

Zirveye sahilden yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla ulaşmak mümkün. Güneşli kıyı havasından kısa sürede karla kaplı manzaraya geçiş yapılan bu nokta, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
