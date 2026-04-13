Haberler
Yaşam
Elon Musk, WhatsApp'a Rakip Olarak XChat'i Çıkarmaya Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
13.04.2026 - 17:20

Sosyal medya platformunun uzun süredir geliştirdiği bağımsız mesajlaşma uygulaması XChat için çıkış tarihi netleşti. Yaklaşık bir yıldır test edilen uygulama, 17 Nisan’da iPhone ve iPad kullanıcılarıyla buluşacak. XChat, App Store’da ise şimdiden ön siparişe sunulmuş durumda.

Ana uygulamadan bağımsız olacak.

X platformunun bağımsız mesajlaşma uygulaması XChat için beklenen çıkış tarihi sonunda açıklandı.

Elon Musk’ın platformu kapsamlı bir dijital ekosisteme dönüştürme vizyonunun önemli halkalarından biri olarak görülen XChat, ana uygulamadan bağımsız bir yapıda hizmet verecek.

Yeni uygulama, kullanıcıların mevcut bağlantılarıyla daha sade, daha odaklı ve mahremiyetin öne çıktığı bir iletişim alanı kurmasını amaçlıyor.

Elon Musk'ın XChat'teki vaadi "güvenlik" oldu.

X platformunun yeni mesajlaşma uygulaması XChat, tanıtımında “şifreli mesajlarınız kendi uygulamasını hak ediyor” söylemini öne çıkarsa da, App Store üzerindeki gizlilik etiketleri daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor.

Uçtan uca şifreleme (E2EE) desteğine rağmen uygulamanın; konum, rehber, arama geçmişi ve kimlik bilgileri gibi hassas verileri kullanıcıyla ilişkilendirerek toplayabilmesi, teknoloji dünyasında tartışma yarattı. Apple’ın veri şeffaflığı kartında yer alan bu detaylar, XChat’in gizlilik yaklaşımına yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Piyasadaki Signal ve WhatsApp gibi rakiplerle kıyaslandığında XChat, daha gelişmiş ve entegre bir arayüz sunarak farklılaşmayı hedefliyor.

17 Nisan’da ilk etapta yalnızca iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulacak olan uygulamanın, ilerleyen dönemde Android platformuna da gelmesi bekleniyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
