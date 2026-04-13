Elon Musk, WhatsApp'a Rakip Olarak XChat'i Çıkarmaya Hazırlanıyor

X platformunun yeni mesajlaşma uygulaması XChat, tanıtımında “şifreli mesajlarınız kendi uygulamasını hak ediyor” söylemini öne çıkarsa da, App Store üzerindeki gizlilik etiketleri daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor.

Uçtan uca şifreleme (E2EE) desteğine rağmen uygulamanın; konum, rehber, arama geçmişi ve kimlik bilgileri gibi hassas verileri kullanıcıyla ilişkilendirerek toplayabilmesi, teknoloji dünyasında tartışma yarattı. Apple’ın veri şeffaflığı kartında yer alan bu detaylar, XChat’in gizlilik yaklaşımına yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Piyasadaki Signal ve WhatsApp gibi rakiplerle kıyaslandığında XChat, daha gelişmiş ve entegre bir arayüz sunarak farklılaşmayı hedefliyor.

17 Nisan’da ilk etapta yalnızca iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulacak olan uygulamanın, ilerleyen dönemde Android platformuna da gelmesi bekleniyor.