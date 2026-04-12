Macaristan'da 16 Yıl Sonra İktidar Değişti: Orban Koltuğuna Veda Ediyor

Macaristan'da 16 Yıl Sonra İktidar Değişti: Orban Koltuğuna Veda Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2026 - 22:50

Macaristan’da seçmenler kritik bir seçim için sandık başına giderken, kesin olmayan sonuçlara göre Viktor Orbán 16 yıllık iktidarını kaybetti. Péter Magyar’ın ülkenin yeni başbakanı olması bekleniyor.

Muhalefet, artık mecliste çoğunluğu kazandı.

Muhalefet, artık mecliste çoğunluğu kazandı.

Macaristan’da yapılan genel seçimlerde, kesin olmayan ilk sonuçlara göre Viktor Orbán’ın 16 yıllık iktidarı sona eriyor.

Oyların yaklaşık yarısı sayılırken, Péter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi iktidara oldukça yakın görünüyor. TSİ 22.30 itibarıyla projeksiyonlar, 199 sandalyeli parlamentoda Tisza’nın 136, Fidesz’in ise 56 milletvekili çıkaracağını gösteriyor.

Bu tabloya göre Tisza, önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirebilmek için gereken 133 sandalyelik çoğunluğu aşmış durumda.

Orban yenilgiyi kabul ederek rakibini tebrik etti.

Orban yenilgiyi kabul ederek rakibini tebrik etti.

Seçim öncesi son anketler, Tisza Partisi’nin oyların %55-57’sini alabileceğine işaret ediyordu.

İlk sonuçların ardından Péter Magyar, Facebook üzerinden “Teşekkürler Macaristan” mesajını paylaştı. Der Spiegel ise Viktor Orbán’ın yenilgiyi kabul ederek Magyar’ı telefonla arayıp tebrik ettiğini yazdı.

Muhalefet dağınık da olsa tek bir adayı öne çıkardı.

Muhalefet dağınık da olsa tek bir adayı öne çıkardı.

2022'de Macaristan'da büyük bir ittifak vardı. Orban'a karşı birleşen güçler ağır bir yenilgi alarak dağılmış ve Orban'ın kolay kolay kaybetmeyeceği bir Macaristan modeli ortaya çıkmıştı.

Ancak 2026'da ortak bir ittifak yerine muhalefet genel olarak 'güçlü' bir aday çıkarmayarak ya da aday çıkarmayarak Magyar'ı destekledi. 

Önceki seçimlerde sandık gününe yakın bir dönemde Orban'ın müdahalesiyle sarsılan muhalefet bloğu bu kez Magyar etrafında birleşebildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
