Adliye Emaneti Soygunlarına Ankara'da Eklendi: Zabıt Katibi Paraları Yemiş

Soruşturmaya göre zabıt katibinin aldığı paraların büyük bölümünü sanal bahiste kaybettiği ve iade edemediği belirlendi. Toplamda 501 bin 860 lira ile 350 dolar ve 60 sterlinin zimmete geçirildiği tespit edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından oluşan kamu zararının 29 Ocak’ta şüphelinin babası S.Ç. tarafından karşılandığı ve tutarın dosyalara geri ödendiği bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, eylemin “zincirleme zimmet” kapsamında değerlendirildiği, ayrıca zararın karşılanmış olmasının etkin pişmanlık hükümlerine etkisinin mahkemece değerlendirileceği ifade edildi.