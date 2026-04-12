Adliye Emaneti Soygunlarına Ankara'da Eklendi: Zabıt Katibi Paraları Yemiş

Adliye Emaneti Soygunlarına Ankara'da Eklendi: Zabıt Katibi Paraları Yemiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2026 - 18:47

Ankara Adliyesi’nde görev yapan bir zabıt katibinin, soruşturma dosyalarına ait emanet paraları sanal bahis yoluyla kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili şüpheli hakkında “zincirleme zimmet” suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Borcunu kapatmak için soymuş.

Borcunu kapatmak için soymuş.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Ankara Adliyesi’nde görev yapan zabıt katibi O.Ç’nin borçlarını kapatmak amacıyla sanal bahis oynadığı, bu süreçte soruşturma dosyalarına ait emanet paraları alıp daha sonra yerine koymayı planladığı tespit edildi.

Zararı babası karşıladı.

Zararı babası karşıladı.

Soruşturmaya göre zabıt katibinin aldığı paraların büyük bölümünü sanal bahiste kaybettiği ve iade edemediği belirlendi. Toplamda 501 bin 860 lira ile 350 dolar ve 60 sterlinin zimmete geçirildiği tespit edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından oluşan kamu zararının 29 Ocak’ta şüphelinin babası S.Ç. tarafından karşılandığı ve tutarın dosyalara geri ödendiği bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, eylemin “zincirleme zimmet” kapsamında değerlendirildiği, ayrıca zararın karşılanmış olmasının etkin pişmanlık hükümlerine etkisinin mahkemece değerlendirileceği ifade edildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
