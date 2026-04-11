Elazığlı İş İnsanının 2 Ton Altını İsviçre'de Rehin Kaldı: Banka ile Hukuk Savaşı Başladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2026 - 18:27

Elazığlı iş insanı Sait Ali Bayrak, İsviçre’deki Credit Suisse hesaplarında bulunduğu iddia edilen baba mirası 6 tonluk altına ulaşmak için 31 yıldır hukuk mücadelesi yürütüyor. Güncel değerinin 2 milyar doları aştığı belirtilen varlıkla ilgili Bayrak ailesinin, 60’tan fazla avukatla süreci takip ettiği ifade ediliyor. Bankanın ise “zaman aşımı” ve “fonların kaynağının ispatı” gibi gerekçelerle itirazda bulunduğu öne sürülüyor.

Banka Zürih'te yaşarsa altınları verecek ama ülke dışına çıkarılmasını istemiyor.

Elazığlı iş insanı Sait Ali Bayrak hakkında Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, 2005 yılında ağır bir hastalık geçiren annesi Bayrak’ın hastane odasında oğluna İsviçre’deki varlıklara ilişkin bir kasadan bahsettiği öne sürüldü. Bunun üzerine Zürih’e giden Bayrak’ın, banka yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde 6 ton altından oluştuğu iddia edilen mal varlığını Türkiye’ye taşımak istemesiyle sürecin çıkmaza girdiği ifade ediliyor.

Haberde, altının ülke dışına çıkarılmasına sıcak bakmayan İsviçre makamlarının Bayrak’a ailesiyle birlikte ülkede yaşama önerisi sunduğu, ancak Bayrak’ın bu teklifi kabul etmeyerek varlığın Türkiye’ye transferinde ısrar ettiği belirtiliyor.

Osmanlı dönemine ait altınlar...

Sürecin ilerleyen aşamalarında, yaşanan anlaşmazlığın yalnızca hukuki bir dosya olmaktan çıkıp diplomatik bir boyuta taşındığı, İsviçre’nin Elazığ’a bir büyükelçi göndererek Bayrak ailesiyle temas kurduğu öne sürüldü. İddiaya göre görüşmelerde, Osmanlı dönemine ait ziynet eşyaları, beşi bir yerde takılar ve altın kuşaklarla dolu olduğu belirtilen altı büyük sandığın iadesi konusu gündeme geldi.

Söz konusu sürecin zamanla dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarına kadar ulaştığı ve dosyanın farklı devlet kanallarında da değerlendirildiği ifade ediliyor.

Güncel değeri 2 milyar doların üstünde.

Elazığlı Bayrak ailesi, güncel değeri 2 milyar doları aştığı tahmin edilen 6 ton altın için yürüttükleri hukuk mücadelesini 60’tan fazla avukatla sürdürmeye devam ediyor. Ailenin iddiasına göre Credit Suisse, süreçte “zaman aşımı” ve “kaynak ispatı” gibi gerekçeleri öne sürerek talebe itiraz ediyor.

Öte yandan Türkiye’de yürürlükte olan Varlık Barışı düzenlemesi, yurtdışındaki varlıkların belirli şartlar altında kaynağı sorgulanmaksızın ülkeye getirilmesine ve vergi avantajlarıyla sisteme dahil edilmesine imkân tanıyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
