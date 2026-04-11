article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Evi Soyulan Skriniar'ın Polisteki İfadesi Ortaya Çıktı: Şüphelendiği İsimleri Açıkladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2026 - 17:13

Milan Skriniar’ın ev taşıma sürecinde komodinden 37 bin dolarının çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, nakliye firmasında çalışan 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Skriniar yardımcısı aracılığıyla ifadesini verdi.

9 Mart’ta Beykoz’da meydana gelen olayda, Milan Skriniar evini taşımak üzere bir nakliye firmasıyla anlaştı. Taşınma işlemi tamamlandıktan sonra masa üzerinde bulunan yaklaşık 37 bin doların yerinde olmadığını fark eden futbolcu, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine siteye gelen ekipler inceleme başlatırken, Skriniar’ın ifadesinin yardımcısı aracılığıyla alındığı öğrenildi.

Çalınan paranın miktarını açıkladı.

Milan Skriniar ifadesinde, taşınma için bir nakliye firmasıyla anlaştıklarını, sabah 11.00 sıralarında gelen ekiplerin eşyaları yüklemeye başladığını ve işlemlerin 16.30’da tamamlandığını aktardı. Daha sonra eve döndüğünü belirten futbolcu, saat 20.30 civarında ikinci kattaki komodinde bulunan 26 bin dolar, 4 bin 400 euro ve bir miktar parasının eksik olduğunu fark ettiğini söyledi.

İfadesi alınan kişiler serbest bırakıldı.

Milan Skriniar, durumu fark etmesinin ardından nakliye firmasını arayarak çalışanları yeniden eve çağırdığını polise bildirdi. O sırada adreste bulunan 5 firma çalışanı ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. A.E., B.A., C.Ü., E.O.Y. ve İ.Ü. isimli şüpheliler, Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri ise sitenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın