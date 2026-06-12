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Bu Albümler Hangi Şarkıcıya Ait?

etiket Bu Albümler Hangi Şarkıcıya Ait?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 23:01
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İsmini verdiğimiz albümlerin kime ait olduklarını bulabilecek misin? Bizce bilirsin!

Senin için kolay bir test olacak çünkü müzik zevkine güveniyoruz!

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Gülümse

Vaveyla

Ölürüm Sana

Rengarenk

Büyük İnsan

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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