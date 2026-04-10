Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Mauro Icardi'nin Kardeşi Guido'dan Abisiyle İlgili Sert Sözler: "Para Onu Değiştirdi"

Hakan Karakoca
10.04.2026 - 21:43

Mauro Icardi’nin kardeşi Guido Icardi, Arjantin’de katıldığı bir televizyon programında aile ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Guido Icardi, Mauro Icardi ile uzun süredir iletişim kurmadıklarını belirtirken, yıldız futbolcunun aile bireylerine karşı mesafeli bir tutum sergilediğini ifade etti.

Kardeşi ile aralarındaki sorunu anlattı.

Mauro Icardi, Türkiye’deki kariyeri ve geleceği tartışılırken Arjantin basınında da gündem olmaya devam ediyor.

Bu kez Guido Icardi, Arjantin’de katıldığı bir televizyon programında aile hayatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sunucu Moria Casán’ın programına konuk olan Guido Icardi, gazeteci Gustavo Méndez’in sorularını yanıtlarken çocukluk yıllarına, ailelerinin yaşadığı zorluklara ve kardeşiyle arasındaki ilişkiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Abisinin başarı ve para sonrası değiştiğini iddia etti.

Guido Icardi, ailelerinin yoksul bir geçmişten geldiğini belirterek Mauro Icardi ile uzun süredir görüşmediklerini söyledi.

Guido Icardi, kardeşinin futbol kariyerindeki yükselişin ve ekonomik durumundaki değişimin aile ilişkilerini etkilediğini ifade etti ve şu sözleri kullandı:

“Mauro'yu değiştiren şey, futbolda büyük başarı yakalaması ve çok para kazanmasıydı. Çok mütevazı bir geçmişten geliyorduk, çok fakirdik. Hatta bir futbol kulübünün garajında bile yaşadık. Şimdi ekonomik ve sosyal olarak o kadar çok gelişti ki başka bir seviyeye ulaştı.”

Gudio'nun abisiyle ilgili açıklamalarının devamı şu şekilde:

'Bu benim için kişisel bir şey değil. Mauro bütün aileye karşı kin besliyor. Kendini uzaklaştırıyor. Bunu asla anlamayacağım. Kardeşim hakkında asla kötü konuşmadım. Durum böyle, yapabileceğimiz bir şey yok. Bu durum benim için iyi. Nereye gidersem gideyim, Mauro'nun kardeşiyim.

Kendi giyim markamızı kurmaktan bahsettik, ama birdenbire her şey unutuldu. Bu adamın ne zaman geri döneceğini sık sık merak ettim, ama hayır, giderek daha da uzaklaşıyor'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
