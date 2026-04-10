Haberler
Ekonomi
ATM'lerde Limitler Yeniden Değişiyor: Tüm Bankalara Anlaşmaya Vardı

Hakan Karakoca
10.04.2026 - 19:34

Kaynak - BirGün

Kurban Bayramı öncesi hazırlık başladı.

Ramazan Bayramı tatilinde bankacılık sisteminde yaşanan yoğunluk, sektörün ATM limitleri konusunda yeni adımlar atmasına neden oldu.

Enflasyon ve artan nakit talebi nedeniyle mevcut ATM çekim limitlerinin yetersiz kalması üzerine bankaların limit güncellemesine gittiği belirtildi.

Finans çevrelerinden gelen bilgilere göre, günlük 10 bin–15 bin TL seviyesinde bulunan nakit çekim sınırlarının kademeli olarak artırılarak yaklaşık 30 bin TL’ye çıkarılmasının ve uygulamanın Kurban Bayramı öncesinde yaygınlaştırılmasının planlandığı ifade edildi.

30 bin TL'ye kadar çıkacak.

Bayram tatili sonrası artan likidite ihtiyacını karşılamak amacıyla Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank başta olmak üzere özel bankaların da dahil olduğu geniş kapsamlı bir mutabakata varıldığı ifade edildi.

Özellikle 200 TL’lik banknotun alım gücündeki değişim nedeniyle vatandaşların daha yüksek tutarlarda nakit ihtiyacı artarken, yeni düzenlemeyle birlikte şubeye gitmeden ATM’lerden 30 bin TL’ye kadar nakit çekimin mümkün hale geleceği belirtildi.

Düzenlemenin hem şube yoğunluğunu azaltmayı hem de limit aşımında uygulanan ek komisyonların önüne geçmeyi amaçladığı kaydedildi.

Güncel ATM Para Çekme Limitleri

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
