ATM'lerde Limitler Yeniden Değişiyor: Tüm Bankalara Anlaşmaya Vardı

Bayram tatili sonrası artan likidite ihtiyacını karşılamak amacıyla Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank başta olmak üzere özel bankaların da dahil olduğu geniş kapsamlı bir mutabakata varıldığı ifade edildi.

Özellikle 200 TL’lik banknotun alım gücündeki değişim nedeniyle vatandaşların daha yüksek tutarlarda nakit ihtiyacı artarken, yeni düzenlemeyle birlikte şubeye gitmeden ATM’lerden 30 bin TL’ye kadar nakit çekimin mümkün hale geleceği belirtildi.

Düzenlemenin hem şube yoğunluğunu azaltmayı hem de limit aşımında uygulanan ek komisyonların önüne geçmeyi amaçladığı kaydedildi.