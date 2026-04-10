Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Derneği'ne Kayyum Atandı

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Derneği'ne Kayyum Atandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.04.2026 - 18:55

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Derneği’ne kayyum atandığı bildirildi. Dernek başkanı Remzi Sanver’in Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, genel kurulun zamanında yapılmaması gerekçesiyle yönetime müdahale edildiği ifade edildi. Dernek yönetimiyle ilgili sürecin kayyum tarafından yürütüleceği belirtildi.

Dernekte genel kurul yapılmadı.

Dernekte genel kurul yapılmadı.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver’in Can Holding soruşturması kapsamında 17 Ekim 2025’te tutuklanmasının ardından dernekte genel kurul yapılamadığı gerekçesiyle geçici kayyum atandı.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararında, başkanın görevini fiilen sürdürememesi nedeniyle tüzükte öngörülen süre içinde genel kurulun toplanamadığı ve bu nedenle dernek yönetimine geçici müdahale gerektiği belirtildi.

Bir üyenin başvurusuyla süreç başladı.

Bir üyenin başvurusuyla süreç başladı.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği bünyesinde yaşanan yönetim boşluğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla geçici kayyum atandığı bildirildi.

Dernek üyesi Ali Rıza Aral’ın, oluşan idari boşluğun giderilmesi amacıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurduğu; mahkemenin de yönetim sürekliliğinin sağlanamaması nedeniyle geçici kayyum atanmasına hükmettiği ifade edildi.

Kararda ayrıca, konuya ilişkin davanın 20 Ekim 2026 tarihinde görüleceği bilgisi yer aldı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
