Tuvalet Sonrası Ülke Ülke El Yıkama Oranları Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Tuvalet Sonrası Ülke Ülke El Yıkama Oranları Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.04.2026 - 17:48

Avrupa genelinde hijyen alışkanlıklarını inceleyen bir araştırma, tuvalet sonrası el yıkama oranlarını ortaya koydu. Sonuçlara göre birçok ülkede oranlar beklentilerin altında kalırken, listenin zirvesinde Bosna Hersek yer aldı. Türkiye ise yüksek oranıyla ikinci sıraya yerleşti.

Zirvede Bosna Hersek ve Türkiye var.

Zirvede Bosna Hersek ve Türkiye var.

WIN/Gallup International tarafından yapılan araştırmaya göre, Bosna Hersek yüzde 96 ile listenin ilk sırasında yer aldı. Türkiye ise yüzde 94’lük oranla ikinci sıraya yerleşti. Türkiye’yi Romanya, Kosova, Portekiz ve Sırbistan takip etti.

Hollanda listenin son sıralarında...

Hollanda listenin son sıralarında...

Veriler, bazı Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlıklarının düşük seviyelerde kaldığını ortaya koydu. Özellikle Hollanda yüzde 50 ile listenin son sırasında yer alırken, nüfusun yalnızca yarısının tuvalet sonrası ellerini sabunla yıkadığı belirtildi. İrlanda, İngiltere, Almanya ve İsveç’te de oranların yüzde 70-80 aralığında kaldığı görüldü.

Üst sıralardaki ülkelerin oranları ve sıralaması:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
right-dark
