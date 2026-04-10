Fenerbahçe Kaptanı Skriniar'ın Evi Soyuldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.04.2026 - 17:25

Milan Škriniar’ın İstanbul Beykoz’daki lüks sitede bulunan evinde dikkat çeken bir hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre yıldız futbolcunun evinden yaklaşık 40 bin dolar nakit paranın kaybolduğu tespit edildi.

Durumu fark eden tecrübeli savunmacı, vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurarak şikâyetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında siteye giriş-çıkış yapan kişiler mercek altına alınırken, güvenlik kamerası kayıtları da detaylı şekilde inceleniyor.

40 bin dolar kayıp...

Milan Škriniar’ın İstanbul Beykoz’daki güvenlikli sitede yer alan evinde yaşanan hırsızlık olayına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Habere göre, yıldız futbolcunun evinde bulunan 40 bin doların, henüz netleşmeyen bir zaman diliminde kaybolduğu belirlendi. Eksikliği fark eden Škriniar, gecikmeden emniyete giderek şikâyetçi oldu.

Soruşturma sürecinde öne çıkan bir detay ise son günlerde eve yapılan nakliye girişleri oldu. İddiaya göre, taşınma ya da eşya hareketliliği kapsamında eve girip çıkan kişilerin sayısında artış yaşandı. Polis ekipleri, hırsızlığın bu süreçte gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

Bu kapsamda hem siteye giriş-çıkış yapan kişiler hem de araçlar detaylı şekilde inceleniyor. Güvenlik kamerası kayıtları mercek altına alınırken, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 1 milyon 787 bin liraya karşılık gelen 40 bin doların peşine düşen ekipler, olayın içeriden biriyle bağlantılı olup olmadığını da değerlendiriyor. Hırsızlığın tam olarak ne zaman gerçekleştiği ile faili ya da failleri henüz belirlenemezken, Fenerbahçe forması giyen Milan Škriniar’ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor. Polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda kısa süre içinde şüpheli ya da şüphelilere ulaşılması bekleniyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
