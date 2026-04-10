Fenerbahçe Kaptanı Skriniar'ın Evi Soyuldu

Milan Škriniar’ın İstanbul Beykoz’daki güvenlikli sitede yer alan evinde yaşanan hırsızlık olayına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Habere göre, yıldız futbolcunun evinde bulunan 40 bin doların, henüz netleşmeyen bir zaman diliminde kaybolduğu belirlendi. Eksikliği fark eden Škriniar, gecikmeden emniyete giderek şikâyetçi oldu.

Soruşturma sürecinde öne çıkan bir detay ise son günlerde eve yapılan nakliye girişleri oldu. İddiaya göre, taşınma ya da eşya hareketliliği kapsamında eve girip çıkan kişilerin sayısında artış yaşandı. Polis ekipleri, hırsızlığın bu süreçte gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

Bu kapsamda hem siteye giriş-çıkış yapan kişiler hem de araçlar detaylı şekilde inceleniyor. Güvenlik kamerası kayıtları mercek altına alınırken, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.