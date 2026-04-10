Fenerbahçe Kaptanı Skriniar'ın Evi Soyuldu
Milan Škriniar’ın İstanbul Beykoz’daki lüks sitede bulunan evinde dikkat çeken bir hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre yıldız futbolcunun evinden yaklaşık 40 bin dolar nakit paranın kaybolduğu tespit edildi.
Durumu fark eden tecrübeli savunmacı, vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurarak şikâyetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında siteye giriş-çıkış yapan kişiler mercek altına alınırken, güvenlik kamerası kayıtları da detaylı şekilde inceleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
40 bin dolar kayıp...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturma başlatıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın