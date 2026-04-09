Dünya Kupası'nda Görev Alacak 170 Hakem Açıklandı: Türkiye'den Hakem Yok

Dünya Kupası'nda Görev Alacak 170 Hakem Açıklandı: Türkiye'den Hakem Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.04.2026 - 00:01

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde FIFA, turnuvada görev yapacak hakem kadrosunu açıkladı. Toplam 170 hakemin yer aldığı listede 42 farklı ülke temsil edilirken, Gabon’dan Moritanya’ya, El Salvador’dan Özbekistan’a kadar birçok ülkeden isimler dikkat çekti. Ancak listede hiçbir Türk hakemin bulunmaması, Türkiye futbolu açısından önemli bir eksiklik olarak değerlendirildi.

FIFA sıralamasında çok altımızda kalan ülkeler hakem gönderebildi.

FIFA sıralamasında çok altımızda kalan ülkeler hakem gönderebildi.

FIFA’nın açıklamasına göre, seçilen hakemler 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca maç yönetimi, yardımcı hakemlik ve VAR görevlerinde yer alacak. Listede Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Ürdün gibi Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra El Salvador, Honduras ve Jamaika gibi Amerika kıtası temsilcileri, ayrıca Gabon, Moritanya, Çin ve Yeni Zelanda gibi Afrika, Asya ve Okyanusya ülkeleri de yer aldı.

Cüneyt Çakır'dan sonra yokuz.

Cüneyt Çakır'dan sonra yokuz.

FIFA’nın açıkladığı 2026 FIFA Dünya Kupası hakem listesinde Türk hakemlere yer verilmemesi, Türkiye hakemliği açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi. Son yıllarda Cüneyt Çakır gibi isimlerin uluslararası turnuvalarda final ve yarı final düzeyinde görev almasıyla öne çıkan Türkiye’nin bu kez listede temsil edilmemesi sürpriz ve hayal kırıklığı olarak yorumlandı.

Uzmanlar, bu durumun hem yerel hakem yönetimine ilişkin tartışmaları hem de uluslararası arenadaki prestij algısını yeniden gündeme taşıdığını ifade ediyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
