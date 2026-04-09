Dünya Kupası'nda Görev Alacak 170 Hakem Açıklandı: Türkiye'den Hakem Yok
2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde FIFA, turnuvada görev yapacak hakem kadrosunu açıkladı. Toplam 170 hakemin yer aldığı listede 42 farklı ülke temsil edilirken, Gabon’dan Moritanya’ya, El Salvador’dan Özbekistan’a kadar birçok ülkeden isimler dikkat çekti. Ancak listede hiçbir Türk hakemin bulunmaması, Türkiye futbolu açısından önemli bir eksiklik olarak değerlendirildi.
FIFA sıralamasında çok altımızda kalan ülkeler hakem gönderebildi.
Cüneyt Çakır'dan sonra yokuz.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
