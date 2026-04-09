Dünya Kupası'nda Görev Alacak 170 Hakem Açıklandı: Türkiye'den Hakem Yok

FIFA’nın açıkladığı 2026 FIFA Dünya Kupası hakem listesinde Türk hakemlere yer verilmemesi, Türkiye hakemliği açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi. Son yıllarda Cüneyt Çakır gibi isimlerin uluslararası turnuvalarda final ve yarı final düzeyinde görev almasıyla öne çıkan Türkiye’nin bu kez listede temsil edilmemesi sürpriz ve hayal kırıklığı olarak yorumlandı.

Uzmanlar, bu durumun hem yerel hakem yönetimine ilişkin tartışmaları hem de uluslararası arenadaki prestij algısını yeniden gündeme taşıdığını ifade ediyor.