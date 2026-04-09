Tenis Dünyasındaki Şike İddiası Duyanları Şaşırttı: Ölüm Tehdidi de Almış

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.04.2026 - 20:21

Profesyonel tenis dünyasında, özellikle alt düzey turnuvalarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve şike iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Arjantinli tenisçi Marco Trungelliti, verdiği bir röportajda kariyerinin belirli bir döneminde kendisine bir karşılaşmayı kaybetmesi karşılığında 50 bin dolar teklif edildiğini ifade etti.

Reddetti, ölüm tehdidi aldı.

Arjantinli tenisçi Marco Trungelliti, “Sadece bir teklif değildi” diyerek benzer girişimlerin başka oyunculara da yöneltildiğini ifade etti. Teklifi reddedip durumu yetkililere bildirmesinin ardından ölüm tehditleri aldığını ve ciddi psikolojik baskı altında kaldığını da sözlerine ekledi.

Alt seviye turnuvalarda bu iddialar ve teklifler yaygınlaştı.

Uzmanlara göre şike girişimleri özellikle Challenger ve Futures düzeyindeki turnuvalarda daha sık görülüyor. Grand Slam organizasyonlarında oyuncular yüksek gelir elde ederken, alt sıralardaki tenisçiler seyahat ve konaklama giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Bu mali baskı, sporcuları dışarıdan gelen tekliflere karşı daha kırılgan hale getiriyor.

Çözüm yolları aranıyor.

Marco Trungelliti’nin açıklamaları, tenis dünyasında mevcut sistemin yeniden tartışılmasına neden oldu. Denetimlerin artırılmasının tek başına yeterli olmadığı belirtilirken, alt seviye oyuncuların gelirlerinin iyileştirilmesi ve daha güvenli bir rekabet ortamının oluşturulması gerektiği vurgulanıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
