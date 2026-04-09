AKP'li Orhan Miroğlu, Sorulan Soruda Hadiseleri Karıştırınca İlginç Anlar Yaşandı

Orhan Miroğlu, “Sahne kıyafetlerini konuşmak iyi bir şey değil. Çünkü ben hep şöyle söylüyorum, büyük tarihi hadiseler, bir ülkenin geçmişi söz konusu olduğunda, tarihini anlama çabası söz konusu olduğunda 'akabinde' diye başlayan cümlelerden hiç hazzetmiyorum. Çünkü 'akabinden önce ne oldu'ya bakmak lazım. Yani akabinde 'Hamas, İsrail'e saldırdı.', 'Akabinde Amerika, İran'a saldırdı.' Bu değil. Öncesinde ne olup bittiğine bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

Muhabir Samet Aday’ın sorunun Hadise ile ilgili olduğunu hatırlatması üzerine kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Miroğlu, durumu fark ederek gülümseyip açıklamasını düzeltti. Sahne kıyafetleri tartışmasına temkinli yaklaşan Miroğlu, bu tür konuların abartılmaması gerektiğini belirtirken, tartışma yaratan durumların da belirli sınırlar içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.