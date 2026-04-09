AKP'li Orhan Miroğlu, Sorulan Soruda Hadiseleri Karıştırınca İlginç Anlar Yaşandı

AKP'li Orhan Miroğlu, Sorulan Soruda Hadiseleri Karıştırınca İlginç Anlar Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.04.2026 - 19:26

Eski AKP milletvekili Orhan Miroğlu, şarkıcı Hadise’nin sahne kıyafetleriyle ilgili yöneltilen soruyu yanlış anlayarak Orta Doğu’daki gelişmeler üzerine yorum yaptı. Muhabirin uyarısı sonrası hatasını fark eden Miroğlu, kısa süreli şaşkınlığın ardından açıklamasını düzeltti. Sonrasında ise, “Hadiseler birbirine karıştı” diyerek durumu esprili bir şekilde değerlendirdi.

Orhan Miroğlu sorulan soruya ısrarla Orta Doğu üzerinden yanıt verdiği anlar ilginç yorumlara neden oldu.

Muhabir uyarınca gerçek anlaşıldı.

Muhabir uyarınca gerçek anlaşıldı.

Orhan Miroğlu, “Sahne kıyafetlerini konuşmak iyi bir şey değil. Çünkü ben hep şöyle söylüyorum, büyük tarihi hadiseler, bir ülkenin geçmişi söz konusu olduğunda, tarihini anlama çabası söz konusu olduğunda 'akabinde' diye başlayan cümlelerden hiç hazzetmiyorum. Çünkü 'akabinden önce ne oldu'ya bakmak lazım. Yani akabinde 'Hamas, İsrail'e saldırdı.', 'Akabinde Amerika, İran'a saldırdı.' Bu değil. Öncesinde ne olup bittiğine bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

Muhabir Samet Aday’ın sorunun Hadise ile ilgili olduğunu hatırlatması üzerine kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Miroğlu, durumu fark ederek gülümseyip açıklamasını düzeltti. Sahne kıyafetleri tartışmasına temkinli yaklaşan Miroğlu, bu tür konuların abartılmaması gerektiğini belirtirken, tartışma yaratan durumların da belirli sınırlar içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
